JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. In einem Gespräch habe Unternehmensmanager Patrick Horber mehrere Wege für eine risikoreduzierte Erhöhung des mittelfristigen internationalen Wachstums aufgezeigt, schrieb Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Horber rechne zudem zwar mit einer anhaltenden Schwäche des China-Geschäfts, halte aber eine Verbesserung ab dem ersten Halbjahr 2026 für möglich./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 107,7EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Benjamin Jackson
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
