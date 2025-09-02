    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. In einem Gespräch habe Unternehmensmanager Patrick Horber mehrere Wege für eine risikoreduzierte Erhöhung des mittelfristigen internationalen Wachstums aufgezeigt, schrieb Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Horber rechne zudem zwar mit einer anhaltenden Schwäche des China-Geschäfts, halte aber eine Verbesserung ab dem ersten Halbjahr 2026 für möglich./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 107,7EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Benjamin Jackson
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


