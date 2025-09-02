Amazon investiert Milliarden in den Cloud-Ausbau!

Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Sparte des US-Techkonzerns Amazon , hat am Dienstag offiziell seine neue Infrastruktur-Region in Neuseeland eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 7,5 Milliarden neuseeländischen Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) setzt der Konzern ein klares Zeichen für weiteres Wachstum im Asien-Pazifik-Raum.

Die neue Region umfasst zunächst drei sogenannte Availability Zones und ergänzt das weltweite AWS-Netzwerk, das mittlerweile 120 Zonen in 38 geografischen Regionen zählt. Laut Unternehmensangaben wird das Engagement in Neuseeland jährlich über 1.000 Vollzeitstellen schaffen und langfristig rund 10,8 Milliarden NZ-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt des Landes beitragen.

Die Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen und Behörden, ihre Daten künftig innerhalb Neuseelands zu speichern und Anwendungen mit geringerer Latenz und höherer Ausfallsicherheit zu betreiben. Zu den ersten Nutzern zählen Branchengrößen wie Kiwibank, New Zealand Post, TVNZ, die University of Auckland und der Telekom-Anbieter One New Zealand.

Unterstützung durch globale Partner und Ausbildungsoffensive

Um die digitale Transformation zu beschleunigen, arbeitet AWS eng mit Beratungs- und Technologiepartnern wie Accenture, Deloitte, Datacom und MongoDB zusammen. Zusätzlich verfolgt der Konzern eine groß angelegte Qualifizierungsoffensive: 100.000 Neuseeländer sollen in Cloud-Technologien geschult werden, mehr als die Hälfte davon bereits erfolgreich.

Von Beginn an wird die neue Region vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Grundlage ist ein langfristiger Liefervertrag mit dem Turitea-Süd-Windpark des Energieunternehmens Mercury NZ. Damit unterstützt AWS die übergeordnete Amazon-Klimastrategie, bis 2040 global CO2-neutral zu wirtschaften.

Am Montag schloss die Aktie von Amazon bei 229 US-Dollar, ein Minus von 1,12 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 194,8EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.



