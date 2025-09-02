Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Eurostoxx 50

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 45,17 auf Tradegate (02. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,82 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.998,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -1,22 %/+27,73 % bedeutet.