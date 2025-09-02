WDH/INDEX-MONITOR
Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Eurostoxx 50
- Deutsche Bank und Siemens Energy steigen auf Eurostoxx 50.
- Argenx neu im Index, Nokia und Stellantis scheiden aus.
- Rheinmetall und BBVA kommen in Stoxx Europe 50.
(In der Meldung vom Montagabend wurden Tippfehler berichtigt.)
ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den Eurostoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Eurostoxx 50 Nokia , Stellantis sowie Pernod Ricard .
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes -Benz aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 45,17 auf Tradegate (02. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,82 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.998,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -1,22 %/+27,73 % bedeutet.
