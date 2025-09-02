Banca Monte dei Paschi di Siena erhöht Übernahmeangebot für Mediobanca
- Banca Monte dei Paschi erhöht Kaufangebot für Mediobanca.
- Angebot umfasst 90 Cent je Aktie und 2,533 neue Aktien.
- Monte dei Paschi strebt nur 35% der Mediobanca-Anteile an.
SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Der Übernahmepoker zwischen der Banca Monte dei Paschi di Siena und der Investmentbank Mediobanca in Italien geht in eine neue Runde. Die einstige Krisenbank aus Siena stockte ihr bisheriges Kaufangebot für das Institut aus Mailand am Dienstag um eine Barkomponente von 90 Cent je Aktie und damit insgesamt etwa 750 Millionen Euro auf. Zudem will sie den Mediobanca-Eignern für jedes ihrer Papiere weiterhin 2,533 neue Aktien von Monte dei Paschi geben.
Die neue Offerte bewertet Mediobanca mit knapp 16,95 Milliarden Euro, wenn man den Börsenschlusskurs von Monte dei Paschi vom Montagabend zugrundelegt. Damit liegt das Angebot nur knapp über Mediobancas Marktwert, der zu diesem Zeitpunkt auf 16,83 Milliarden Euro kam.
Die Bank aus Siena will jetzt nicht nur mehr für die Mediobanca-Papiere bezahlen - sie würde sich auch mit einem geringeren Anteil zufriedengeben als bislang. Statt wie bisher mindestens zwei Drittel der Mediobanca-Aktien anzupeilen, würden ihr jetzt mehr als 35 Prozent genügen./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Aktie
Die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 21,02 auf Tradegate (02. September 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Mediobanca - Banca di Credito Finanziario bezifferte sich zuletzt auf 17,23 Mrd..
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4100 %.