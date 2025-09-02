    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    AKTIE IM FOKUS

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kontron gefragt - Qualcomm-Kooperation bei Bahn-Kommunikation

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron-Aktien steigen um 1,3% auf 24,86 Euro.
    • Kooperation mit Qualcomm für 5G-Modem im Bahnsektor.
    • Marktführer bei vernetzten Zügen in Europa, stark positioniert.
    AKTIE IM FOKUS - Kontron gefragt - Qualcomm-Kooperation bei Bahn-Kommunikation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben sich am Dienstag im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 24,86 Euro von einem insgesamt schwächeren Gesamtmarkt abgehoben. Zuvor hatte das Tech-Unternehmen mitgeteilt, gemeinsam mit dem Chipkonzern Qualcomm ein 5G-Modem für die Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems FRMCS zu entwickeln. Das ist ein 5G-basierter Kommunikationsstandard für Schienenverkehrssysteme.

    Das Thema Bahninfrastruktur stand zuletzt für die Anleger von Kontron immer wieder im Fokus. Erst Mitte Juli hatte das Unternehmen einen Dienstleistungsauftrag im dreistelligen Millionenbereich von der französischen Bahn erhalten. Der Vertrag soll die Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems zu FRMCS sicherstellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!
    Long
    149,25€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    170,50€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Kontron-Aktien profitieren auch schon länger von der Fantasie rund um die geplanten Milliardeninvestitionen Deutschlands in Rüstung und Infrastruktur. Trotz des Kursrückschlags im August summieren sich die Gewinne 2025 immer noch auf mehr als ein Viertel. Mit dem am Dienstag erwarteten Anstieg könnten die Papiere nun wieder ihre 21-Tage-Linie testen. Dieser - nach unten gerichtete Indikator - für den kurzfristigen Trend verläuft aktuell bei 25,17 Euro.

    "Als Marktführer vernetzen wir über 50 Prozent aller Hochgeschwindigkeitszüge in Europa", hatte es vom Unternehmen erst bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal geheißen. Vernetzte Züge erhöhten die Auslastung auf bestehenden Gleisen. Mit der Einführung von FRMCS ab dem Jahr 2026 sieht sich Kontron gut positioniert, "um Teil der erwarteten Infrastrukturinvestitionen zu sein"./mis/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 137,1 auf Tradegate (02. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+13,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Qualcomm. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Kontron gefragt - Qualcomm-Kooperation bei Bahn-Kommunikation Die Aktien von Kontron haben sich am Dienstag im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 24,86 Euro von einem insgesamt schwächeren Gesamtmarkt abgehoben. Zuvor hatte das Tech-Unternehmen mitgeteilt, …