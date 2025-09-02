Visa kooperiert mit Ample Earth, um nachhaltige Ausgaben zu fördern

Das jüngste Whitepaper von Visa, „Unleashing the Potential of Sustainability Data", beleuchtet die Partnerschaft und zeigt auf, wie Nachhaltigkeit zunehmend das Kundenverhalten beeinflusst und neue Zahlungserfahrungen ermöglicht.

LONDON, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Visa, der weltweit führende Anbieter digitaler Zahlungen, hat sich mit Ample Earth, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Klima-Fintech, zusammengeschlossen, um Nachhaltigkeitsdaten in das Zahlungsökosystem einzubinden.

Gemeinsam zielen Ample und Visa darauf ab, Nachhaltigkeitsdaten in digitale Banking-Apps sowie Kundenbindungsprogramme einzubetten und Banken zu ermöglichen, ihre Kundschaft besser zu segmentieren und neue Wege zu erschließen, um Nachhaltigkeit zu fördern, zu unterstützen sowie zu belohnen.

Visa sieht eine „Zukunft, in der Nachhaltigkeit nicht nur eine Überlegung, sondern ein integraler Bestandteil des täglichen Handels ist."

Ample liefert händlerspezifische Nachhaltigkeitsdaten zu wichtigen sozialen und ökologischen Themen. Umwandlung unstrukturierter Daten in verwertbare Erkenntnisse mit einfachen Öko-Labels und sozialen Tags wie „Zero-Waste", „Living Wage Employer" und „B Corp".

„Transaktionen sind ein Berührungspunkt, mit dem die Menschen täglich zu tun haben. Indem wir Menschen helfen, die Auswirkungen ihrer Ausgaben zu verstehen, können wir Millionen Unternehmen und Kunden in die Lage versetzen, ihre Kaufkraft als Kraft für das Gute zu nutzen", sagte Raja Darbari, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ample Earth. „Menschen haben keine Zeit, Behauptungen über Nachhaltigkeit zu überprüfen, sie wollen jedoch Klarheit und verständliche Informationen. Wir wollen diese Lücke schließen und Nachhaltigkeitsdaten leicht verdaulich sowie nachvollziehbar machen."

Mit der globalen Reichweite von Visa und der Nachhaltigkeitsintelligenz von Ample läutet die Partnerschaft eine neue Ära ein, in welcher Nachhaltigkeitsdaten in die alltägliche Entscheidungsfindung integriert werden sowie die Rolle der Finanzinstitute bei der Gestaltung des Kundenverhaltens und der Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken gestärkt wird.

Ample ist ein KI-gestütztes Klima-Fintech, das Nachhaltigkeit und Zahlungen miteinander verbindet. Es bietet Einblicke in die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Händlern, um Banken und Zahlungsdienstleister bei der Förderung und Schaffung von Anreizen für nachhaltiges Verhalten zu unterstützen.

Visa ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern sowie Finanzinstituten in über 200 Ländern und Territorien. Durch sein sicheres und vertrauenswürdiges Netzwerk ermöglicht Visa den nahtlosen Geldverkehr und unterstützt die Wirtschaft, die Gemeinden sowie Privatpersonen in ihrer Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf Visa.com.

