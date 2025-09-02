BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Den Kursrückgang nach den Halbjahreszahlen vor einigen Tagen habe die Aktie inzwischen wieder aufgeholt, schrieb Kai Klose in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zahlen und Ausblick seien solide gewesen. Doch der Immobilienkonzern habe die Märkte mit der Aussage überrascht, möglicherweise wieder stärker auf ein externes Wachstum zu setzen. Klose geht davon aus, dass Aroundtown sein Finanzprofil weiter verbessern und Werte aus dem bestehenden Portfolio realisieren wird. Mit einer Ausschüttung für 2025 dürfte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlungen wieder aufnehmen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 3,34EUR auf Tradegate (02. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,80

Kursziel alt: 3,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



