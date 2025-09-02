    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 45,00 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements ist zwar weniger skeptisch für die Spanier als noch im Mai. Es sei jedoch zu früh, wirklich optimistisch zu werden, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen am 10. September./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 42,04EUR auf Tradegate (02. September 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 43,50
    Kursziel alt: 45,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


