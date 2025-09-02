UNIQA kooperiert mit der Österreichischen Zahnärztekammer

Durch die Vereinbarung wird die Zahnarzt-Suche so einfach wie nie zuvor



Wien (APA-ots) - UNIQA und die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZÄK) kooperieren im

Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden Zahnärztin, einem passenden Zahnarzt in der Nähe zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", so Hans Aubauer, Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA . Seit 2019 wird das LARA Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter ausgebaut, ab sofort umfasst die Datenbank auch Zahnärzt:innen. " Ein Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA Partner:innen in ganz Österreich listet. Neben Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen können unsere Kund:innen nun dank der Kooperation mit der Österreichischen Zahnärztekammer auch Zahnärzt:innen mit den wichtigsten Ordinationsdaten in ihrer Nähe finden," zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Zahnarzt-Suche ist sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich.

" Die Kooperation mit UNIQA unterstreicht das Bestreben der ÖZÄK, ihren Servicecharakter einerseits gegenüber ihren Mitgliedern und andererseits auch gegenüber den Patient:innen zu stärken. Zudem kann so die zahnmedizinische Prävention forciert werden ," zeigt sich auch Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der ÖZÄK , erfreut.