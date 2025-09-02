    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    AKTIE IM FOKUS

    Deutz profitiert dank Übernahme wieder von Rüstungsfantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz plant Kauf der Sobek Group für Rüstungsmarkt.
    • Aktienkurs steigt vorbörslich um 4,5 Prozent.
    • Ziel: Unabhängigkeit von Verbrennungsmotoren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Fantasie für potenzielle Rüstungsprofite hat Deutz am Dienstag vorbörslich einen neuen Schub verliehen. Vor einigen Monaten schon hatte für Rückenwind gesorgt, dass die Motoren des Unternehmens im Rüstungsbereich Verwendung finden könnten. Nun steigt Deutz mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, direkt in den Rüstungsmarkt ein. Dies trieb den Kurs im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 4,5 Prozent nach oben.

    Rüstungswerte aller Art sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges bei Anlegern begehrt. Einschlägige Aktien wie Rheinmetall , Renk und Hensoldt legten stark zu.

    Doch wegen der üppigen Staatsgelder, die künftig in diesen Bereich fließen sollen, blicken Anleger längst über den Tellerrand hinaus nach möglichen weiteren Profiteuren. Deutz-Chef Sebastian Schulte will nun mit Sobek "direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt" erlangen. Damit will er auch unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren werden. Laut einem Händler dürfte der aktuelle Schritt bei den Investoren gut ankommen, obwohl die Übernahme nicht billig sei und eine Kapitalerhöhung drohe./tih/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 9,43 auf Tradegate (02. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,76 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,30 %/+34,53 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

