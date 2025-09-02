3i feiert sein Debüt auf der IFA mit beeindruckenden ultrakompakten Saugrobotern und ausgezeichneten Designs

3i stellt zwei kommende Saugroboter vor – den Q10 Ultra und den A10 –, deren Markteinführung für das 1. Quartal 2026 geplant ist. Im Einklang mit dem modernen Trend zu minimalistischem Wohndesign überzeugen beide Modelle durch ein besonders kompaktes Format, das eine agile Navigation und größere Flächenabdeckung ermöglicht, ohne Abstriche bei der starken Reinigungsleistung zu machen. Darüber hinaus präsentiert 3i sein komplettes Produktportfolio, das jeweils über einzigartige, fortschrittliche Technologien verfügt.

BERLIN, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Die wegweisende Smart-Home-Marke 3i, die auf Reinigungsroboter spezialisiert ist und vom Branchenführer PICEA gegründet wurde, feiert vom 5. bis 9. September ihr Debüt auf der IFA. Unter dem Motto „First to the Future" präsentiert sie ihre Innovationen.

Q10 Ultra: Erreicht alle Flächen und Kanten

Der Q10 Ultra ist ein äußerst kompakter Saugroboter mit multifunktionaler Basisstation. Mit einer Höhe von nur 7,89 cm (etwa so hoch wie ein Baseball) und einem Durchmesser von 29,8 cm ist er sogar kleiner als eine Schallplatte. Dank dieser Maße gelangt er mühelos unter Sofas, Betten oder zwischen Stuhlbeine und sorgt so für eine umfassende Reinigung auch in versteckten Bereichen. Gleichzeitig benötigt er nur wenig Platz im Haushalt und lässt sich bequem verstauen.

Trotz seiner geringen Größe verfügt der Q10 Ultra über eine beeindruckende Saugkraft von 20.000 Pa und ist damit der leistungsstärkste 3i-Saugroboter. Die Staubentfernung auf Teppichen wurde deutlich verbessert und übertrifft die von vergleichbaren Produkten um mehr als das Doppelte. Außerdem ist der Q10 Ultra mit dem ausziehbaren Wischmopp des 3i P10 Ultra ausgestattet. Mit einer Ausfahrlänge von bis zu 3,1 cm ist der UltraReach-Wischmopp des Q10 Ultra der Reichweitenstärkste der Branche. Eine spezielle Seitenbürste erreicht zuverlässig Ecken und Kanten und sorgt so für eine gründliche Reinigung.

Auch beim Überwinden von Hindernissen setzt der Q10 Ultra neue Maßstäbe: Er erklimmt problemlos Absätze oder Leisten von bis zu 3,5 cm. Ein anhebbares Universalrad mit AirLift-Technologie ermöglicht zudem das mühelose Überfahren von Türschwellen und stellt so eine unterbrechungsfreie Reinigung des gesamten Zuhauses sicher. Zur Navigation und Hindernisvermeidung nutzt der Q10 Ultra die eigens entwickelte DualRay-Technologie von 3i mit zwei Lasern, ein Laser dient zum erkennen selbst kleiner Objekte, der andere Laser um diesen auszuweichen. Mit einer Lautstärke von 50 dB reinigt er mit leichter Geräuschkulisse und erfrischt die Böden leise im Hintergrund. Der Wartungsaufwand ist minimal, da die Basisstation automatisch das Waschen und Trocknen des Wischmopps, die Staubaufnahme und die Selbstreinigung übernimmt. Darüber hinaus ist der Q10 Ultra das erste Modell von 3i, das das Matter-Protokoll unterstützt, wodurch eine nahtlose Integration ins Smart Home möglich wird.