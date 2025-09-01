Chance von 124,15 Prozent p.a.!

Auch der geplante Erwerb von weiteren Commerzbank-Aktien durch die italienische Unicredit hatte zuletzt den Kurs des deutschen Bankhauses steigen lassen. Es wird vermutet, dass Unicredit derzeit rund 28 Prozent der Aktien hält, wobei auch Derivate in die Berechnung einbezogen werden. Für die Analysten von Goldman Sachs ist der Kursanstieg der Commerzbank jedoch überzogen, was zu einer Herabstufung der Bewertung von „Neutral“ auf „Sell“ führte. GS-Analyst Chris Hallam begründete diesen Schritt damit, dass die Aktien der Commerzbank zuletzt nicht nur den Gesamtmarkt, sondern auch die Branche deutlich übertroffen hätten. Im bisherigen Jahresverlauf legten die Commerzbank-Aktien bereits um mehr als 115 Prozent zu. Die Analyse zeigte Wirkung: Seit dem partiellen Hoch bei 38,40 Euro gaben die Aktien um rund 13 Prozent auf 33,38 Euro nach.

Der Aktienkurs der Commerzbank befand sich bis zum 19. März 2025 in einem deutlichen Aufwärtstrend. Anfang April führte der sogenannte Liberation Day zu einem kurzfristigen Kurseinbruch von rund 30 Prozent auf 17,45 Euro. Die anschließende Erholung erfolgte ebenso schnell wie der Rückgang. Aktuell notiert die Commerzbank-Aktie mit 33,38 Euro nahe einem 14-Jahres-Hoch bei 38,40 Euro. Seit Mitte März 2020 verzeichnet der Kurs eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Am 16. März 2020 erreichte die Aktie mit 2,80 Euro ihr Allzeittief. Daraus ergibt sich eine Rendite von etwa 1.083 Prozent. Seit der Bekanntgabe der Übernahme im September 2024 stieg der Kurs zusätzlich um rund 163 Prozent. Im Vergleich zu anderen europäischen Banken wird die Commerzbank-Aktie trotz des aktuellen Kursrückgangs mit einem Aufschlag gehandelt. Da die Unicredit wahrscheinlich einen Anteil von etwa 28 Prozent an der Commerzbank hält, stehen eine Übernahme oder ein Verkauf zu einem hohen Preis im Raum. In diesem Zusammenhang war der Kursanstieg auf 38,40 Euro jedoch überzogen. Das Papier ist aktuell im Korrekturmodus und könnte eine Seitwärtskonsolidierung ausbilden, nachdem bei 38,40 Euro eine Korrektur eingesetzt hat. Dennoch ist es noch zu früh, von einer Abwärtssequenz zu sprechen. Innerhalb der kommenden 11,5 Wochen könnte sich der Kurs über der Marke von 26,99 Euro halten.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG (FA8X3F), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.11.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 26,00 Euro auf der Unterseite und 56,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 1. September 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,84 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 124,15 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 26,99 Euro fällt oder über den Widerstand bei 53,88 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Commerzbank AG (Stand: 01.09.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA8X3F Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,64 / 7,84 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 26,00 Euro Basiswert: Commerzbank AG obere KO-Schwelle: 56,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,38 Euro Laufzeit: 21.11.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 124,15 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.