BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen ruft die IG Metall die Bundesregierung zu Reformen und einem Aufbruchssignal für die Wirtschaft auf. "Dem von Union und SPD angekündigten Herbst der Reformen müssen Taten folgen", sagte die Vorsitzende Christiane Benner der "Augsburger Allgemeinen". "Wir brauchen einen Herbst der hochgekrempelten Ärmel, einen Herbst der Zuversicht", mahnte die Gewerkschafterin. Sie warnte zugleich im Ringen um Reformen vor übertriebener Schwarzmalerei. Am Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss.

"Mich ärgert, dass der Standort Deutschland von den Arbeitgebern so schlecht geredet wird", kritisierte Benner. Sie fände es wichtiger, die Stärken des Standorts zu betonen. Deutschland sei immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und in Bereichen wie erneuerbaren Energien, Speicher- oder Wasserstofftechnologien führend.