Bernstein senkt Siemens auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (02. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 187,04 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,06 %/+28,10 % bedeutet.