Bernstein senkt Siemens auf 'Market-Perform' - Potenzial fehlt
- Bernstein stuft Siemens von "Outperform" auf "Market-Perform" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 230 Euro.
- Aktien über innerem Wert, wenig Impulse erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Siemens bei einem unveränderten Kursziel von 230 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Der ehemalige Konglomeratsabschlag sei inzwischen nicht nur vollständig aufgeholt, die Aktien der Münchner notierten sogar nahezu 20 Prozent über ihrem inneren Wert (SOTP), schrieb Nicholas Green in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Vom Kapitalmarkttag im Dezember erwartet er sich kaum Impulse - auch nicht für die Gewinnerwartungen an 2026./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 05:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (02. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 187,04 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,06 %/+28,10 % bedeutet.
