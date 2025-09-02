    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Eni von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 17 Euro.
    • Transformationsstrategie positiv, aber eingepreist.
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro
    Foto: Eni S.p.A.

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ENI S.p.A.!
    Long
    14,26€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,40€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ENI

    -0,63 %
    +0,66 %
    +5,17 %
    +17,29 %
    +3,28 %
    +30,27 %
    +96,91 %
    +5,97 %
    +172,72 %
    ISIN:IT0003132476WKN:897791

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 15,21 auf Tradegate (02. September 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..

    ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -8,05 %/+11,65 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00, was eine Steigerung von +11,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ENI - 897791 - IT0003132476

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ENI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen …