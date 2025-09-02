RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 15,21 auf Tradegate (02. September 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -8,05 %/+11,65 % bedeutet.