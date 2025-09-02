ANALYSE-FLASH
RBC senkt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 17 Euro
- RBC stuft Eni von "Outperform" auf "Sector Perform" ab.
- Kursziel bleibt unverändert bei 17 Euro.
- Transformationsstrategie positiv, aber eingepreist.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Eni bei unverändertem Kursziel von 17 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Aktie habe in den vergangenen Monaten deutlich von einigen Transaktionen profitiert, die dem Ölkonzern helfen dürften, seine starke Bilanz zu behaupten, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht die Transformationsstrategie weiter positiv. Diese erscheine aber mittlerweile zunehmend eingepreist, weshalb die Aktie reif für eine Atempause sei. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 15,21 auf Tradegate (02. September 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,17 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 47,91 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -8,05 %/+11,65 % bedeutet.
