SMA Solar Technology - Aktie gerät unter Druck - 02.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von -9,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SMA Solar Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -20,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,26 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,43 % 1 Monat -5,86 % 3 Monate -6,63 % 1 Jahr -13,11 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 617,66 Mio. wert.

Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke im Dax dürfte am Dienstag weitergehen. Schon in der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex um diese psychologisch wichtige Marke gependelt und hatte den Monat August letztlich darunter beendet. Zum …

Bei den Aktien von SMA Solar bahnt sich am Dienstag ein Kurseinbruch an. Nachdem der Wechselrichterhersteller für Solaranlagen am Vorabend nach Börsenschluss seine Ziele senken musste, sackte der Kurs auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.