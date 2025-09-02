Deutz - Aktie legt am 02.09.2025 stark zu

Die Deutz Aktie notiert aktuell bei 9,6800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,7550 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Deutz über einen Zuwachs von +22,04 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -0,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +124,09 %.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,77 % 1 Monat +21,88 % 3 Monate +22,04 % 1 Jahr +90,04 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. wert.

Die Fantasie für potenzielle Rüstungsprofite hat Deutz am Dienstag vorbörslich einen neuen Schub verliehen. Vor einigen Monaten schon hatte für Rückenwind gesorgt, dass die Motoren des Unternehmens im Rüstungsbereich Verwendung finden könnten. Nun …

Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke im Dax dürfte am Dienstag weitergehen. Schon in der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex um diese psychologisch wichtige Marke gependelt und hatte den Monat August letztlich darunter beendet. Zum …

Der Motorenbauer Deutz steigt mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, in den Rüstungsmarkt ein. "Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, …

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.