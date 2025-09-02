ZTE (H) Aktie im freien Fall - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die ZTE (H) Aktie. Sie fällt um -8,47 % auf 3,6290€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ZTE (H) ist ein globaler Telekommunikationsriese, der durch seine fortschrittlichen 5G-Technologien und umfassende Netzwerklösungen hervorsticht. Mit einem starken Engagement in Forschung und Entwicklung setzt ZTE Maßstäbe in der Branche und behauptet sich erfolgreich gegen Wettbewerber wie Huawei und Nokia.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ZTE (H)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +50,63 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ZTE (H) +29,99 % gewonnen.

ZTE (H) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,13 % 1 Monat +30,55 % 3 Monate +50,63 % 1 Jahr +99,45 %

Informationen zur ZTE (H) Aktie

Es gibt 756 Mio. ZTE (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,74 Mrd. wert.

ZTE (H) Aktie jetzt kaufen?

Ob die ZTE (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ZTE (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.