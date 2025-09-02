Xiaomi - Aktie mit Kurssprung - 02.09.2025

Mit einer Performance von +3,69 % konnte die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Xiaomi Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +2,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Xiaomi auf +42,72 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,89 % 1 Monat +1,00 % 3 Monate +6,36 % 1 Jahr +171,06 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, die durch gute Absatzzahlen für das Modell YU7 unterstützt wird. Nutzer zeigen sich teils frustriert über geringe Kursrückgänge und diskutieren die breite Aufstellung des Unternehmens sowie Vergleiche mit anderen Aktien wie Apple.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,33 Mrd. wert.

BYDs Verkäufe geraten ins Stocken. Rivalen wie Xiaomi und Xpeng setzen derweil neue Rekorde und erobern Marktanteile im heiß umkämpften Elektroauto-Markt.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.