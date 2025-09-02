BYD Aktie heute im Plus (12,140€) - 02.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von +3,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BYD Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,04 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -7,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD +12,41 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,41 % 1 Monat -4,46 % 3 Monate -16,04 % 1 Jahr +32,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen im europäischen Markt und die Auswirkungen der politischen Lage auf die Verkaufszahlen. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen zur Marktposition von BYD und deren Einfluss auf die Aktienbewertung, wobei aktuelle Verkaufszahlen als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,62 Mrd. wert.

BYDs Verkäufe geraten ins Stocken. Rivalen wie Xiaomi und Xpeng setzen derweil neue Rekorde und erobern Marktanteile im heiß umkämpften Elektroauto-Markt.

Wenn die Chinesen Gas geben, sehen deutsche Premiumhersteller nur noch die Rücklichter! Wie ein aktueller Artikel im Handelsblatt zeigt, laufen chinesische Autozulieferer ihrer Konkurrenz zunehmend den Rang ab. Das ist fatal – schließlich sorgen …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.