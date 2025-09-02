Tilray Brands Aktie kommt unter die Räder - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Sie fällt um -8,09 % auf 1,1020€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tilray Brands-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +209,02 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +138,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,93 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,76 % 1 Monat +138,03 % 3 Monate +209,02 % 1 Jahr -23,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tilray-Aktie, die durch neue gesetzliche Regelungen zur Cannabisnutzung in den USA und die Einführung neuer Produkte in Deutschland beeinflusst wird. Nutzer äußern unterschiedliche Meinungen über zukünftige Kurse, mit Erwartungen zwischen 0,40 USD und 2-3 USD. Zudem wird die Notwendigkeit eines Gesetzes zur Regulierung von Cannabis-Banking hervorgehoben, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen für die Branche zu verbessern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.