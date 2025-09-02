Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zur Strategie- und Geschäftsberaterin, um die nächste Wachstumsphase zu begleiten

Montreal, QC, Kanada, 2. September 2025 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC) (FSE: DTC) (USOTC: DTCFF), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Wirkstoff-Delivery-Technologien spezialisiert ist, freut sich, die Ernennung von Amie Phinney, PhD, MBA zur Strategie- und Geschäftsberaterin mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Dr. Phinney wird eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um die kurz- und langfristigen Strategien des Unternehmens zu verfeinern und auszurichten, während es spannende neue Richtungen verfolgt, die sich aus jüngsten wissenschaftlichen Fortschritten ergeben.

Dr. Phinney ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Kommerzialisierung von Life Sciences mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, die sich über pharmazeutische F&E, biotechnologische Innovation und strategische Ökosystementwicklung erstreckt. Sie hatte verschiedene Positionen bei den Pharmaunternehmen Abbott und AbbVie in den USA inne, wo sie Allianzen leitete, strategische Planung verantwortete und Geschäftsabläufe in der globalen F&E steuerte. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie wissenschaftliche Führungsrollen bei Solvay Pharmaceuticals in Europa inne und brachte mehrere präklinische Programme in die klinische Entwicklung.

Sie war anschließend Chief Scientific Officer bei Lakeside Discovery, einer von Risikokapital unterstützten Allianz zwischen der Northwestern University und Deerfield Management, die Frühphasen-Therapieprogramme vorantreibt. Zuletzt war sie Senior Director of Partnerships and Business Development bei adMare BioInnovations, wo sie die Entstehung mehrerer Biotech-Unternehmen aus der kanadischen Wissenschaft unterstützte. Darüber hinaus bringt sie unternehmerische Erfahrung als Mitgründerin von Block Biosciences Inc. und Discovery-2-Innovation Life Sciences Consulting mit, über die sie zahlreiche Biotech-Start-ups und akademische Gruppen in den USA und Kanada begleitet hat.

„Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung unseres Unternehmens, da unsere Wissenschaft neue und transformative Möglichkeiten eröffnet“, sagte Sébastien Plouffe, Gründer und CEO von Defence Therapeutics. „Amies außergewöhnliche Erfolgsbilanz – sowohl in wissenschaftlicher als auch strategischer Führungsrolle bei internationalen Pharmaunternehmen sowie bei risikokapitalfinanzierten Start-ups – wird uns helfen, dieses Momentum zu nutzen und Defence für nachhaltiges Wachstum zu positionieren.“