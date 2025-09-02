    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schwacher Service, unzufriedene Kunden - Swisscom als einziger Anbieter deutlich über Branchenschnitt (FOTO)

    München (ots) - Abwanderung durch Frust? Laut der Simon-Kucher Telko-Studie
    empfindet rund die Hälfte der Kunden Telko-Anbieter als teuer. Und die große
    Mehrheit der Kundenprobleme bleibt beim ersten Touchpoint ungelöst. Die Folge?
    Einer von vier Usern will den Anbietern wechseln. Und hier gibt es klare
    Unterschiede: Während Swisscom im Simon-Kucher HELP-Index überdurchschnittlich
    gut abschneidet, bilden Vodafone Deutschland und Telefonica O2 das Schlusslicht.
    Verbessern sollte sich Telko-Anbieter vor allem auch bei digitalen Angeboten.
    Denn: Jeder Vierte meidet Telko-Apps und jeder Dritte verzichtet auf
    Treueprogramme.

    - 24 % der Kunden sind an Anbieter-Wechsel interessiert
    - Circa 70 % der Kundenprobleme werden nicht beim ersten Touchpoint gelöst
    - 46 % der Kunden empfinden ihren Telko-Anbieter als teuer
    - Swisscom klarer Sieger im Simon-Kucher HELP-Index (Happiness, Engagement,
    Loyalty, Paying)
    - Vodafone Deutschland und Telefónica 02 Schlusslicht im Simon-Kucher HELP-Index
    - 25 % der Kunden nutzen Telko-Apps gar nicht, 40 % hingegen wöchentlich
    - Nur 34 % nutzen Treueprogramme, 41 % sind sich Treueprogrammen bewusst aber
    nutzen diese nicht

    Viele Telko-Anbietern straucheln, laut der Simon-Kucher Telko-Studie, bereits
    mit den Basics: Rund 70 Prozent der Probleme bleiben beim ersten Kontakt mit
    Help-Centern ungelöst. Das gleichzeitig rund jeder Zweite (46 Prozent) die
    Preise für zu teuer hält, ist eine gefährliche Kombination. "Noch toleriert die
    Mehrheit der Kunden mangelnden Service trotz schlechtem Preisimage. Bei den
    ersten führt der Frust aber bereits zum Anbieterwechsel", so Kajetan
    Zwirglmaier, Partner bei Simon-Kucher.

    Einer von vier Telko-Kunden will den Anbieter wechseln

    Knapp ein Viertel der Befragten denkt so aktuell über einen Anbieterwechsel
    nach. Ein Warnsignal für die Branche. "Es ist für Telko-Branche in Deutschland
    im Schnitt 13-mal günstiger Bestandkunden zu halten, als Neukunden anzuwerben.
    Gleichzeitig geben Bestandkunden im Schnitt 19 Prozent mehr aus", zitiert
    Alexander Zimm, Senior Director bei Simon-Kucher, die Studienergebnisse. "Wer
    Bestandskunden verliert, zahlt doppelt: Mit ihnen bricht ein relevanter Teil des
    Umsatzes weg - und ihre Rückgewinnung ist extrem teuer."

    Vodafone Deutschland und Telefónica O2 abgeschlagen

    Wer sich besonders Sorgen machen muss? Das verrät der Simon-Kucher HELP-Index,
    der Anbieter hinsichtlich Zufriedenheit, Engagement, Loyalität und
    Zahlungsbereitschaft rankt. "Auch wenn Telko-Anbieter im DACH-Raum im
    internationalen Vergleich generell gut abschneiden, gibt es signifikante
    Unterschiede", so Zwirglmaier. "Das Schlusslicht im Telko-Anbieter-Ranking
