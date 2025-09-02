Schwacher Service, unzufriedene Kunden - Swisscom als einziger Anbieter deutlich über Branchenschnitt (FOTO)

München (ots) - Abwanderung durch Frust? Laut der Simon-Kucher Telko-Studie

empfindet rund die Hälfte der Kunden Telko-Anbieter als teuer. Und die große

Mehrheit der Kundenprobleme bleibt beim ersten Touchpoint ungelöst. Die Folge?

Einer von vier Usern will den Anbietern wechseln. Und hier gibt es klare

Unterschiede: Während Swisscom im Simon-Kucher HELP-Index überdurchschnittlich

gut abschneidet, bilden Vodafone Deutschland und Telefonica O2 das Schlusslicht.

Verbessern sollte sich Telko-Anbieter vor allem auch bei digitalen Angeboten.

Denn: Jeder Vierte meidet Telko-Apps und jeder Dritte verzichtet auf

Treueprogramme.



- 24 % der Kunden sind an Anbieter-Wechsel interessiert

- Circa 70 % der Kundenprobleme werden nicht beim ersten Touchpoint gelöst

- 46 % der Kunden empfinden ihren Telko-Anbieter als teuer

- Swisscom klarer Sieger im Simon-Kucher HELP-Index (Happiness, Engagement,

Loyalty, Paying)

- Vodafone Deutschland und Telefónica 02 Schlusslicht im Simon-Kucher HELP-Index

- 25 % der Kunden nutzen Telko-Apps gar nicht, 40 % hingegen wöchentlich

- Nur 34 % nutzen Treueprogramme, 41 % sind sich Treueprogrammen bewusst aber

nutzen diese nicht







mit den Basics: Rund 70 Prozent der Probleme bleiben beim ersten Kontakt mit

Help-Centern ungelöst. Das gleichzeitig rund jeder Zweite (46 Prozent) die

Preise für zu teuer hält, ist eine gefährliche Kombination. "Noch toleriert die

Mehrheit der Kunden mangelnden Service trotz schlechtem Preisimage. Bei den

ersten führt der Frust aber bereits zum Anbieterwechsel", so Kajetan

Zwirglmaier, Partner bei Simon-Kucher.



Einer von vier Telko-Kunden will den Anbieter wechseln



Knapp ein Viertel der Befragten denkt so aktuell über einen Anbieterwechsel

nach. Ein Warnsignal für die Branche. "Es ist für Telko-Branche in Deutschland

im Schnitt 13-mal günstiger Bestandkunden zu halten, als Neukunden anzuwerben.

Gleichzeitig geben Bestandkunden im Schnitt 19 Prozent mehr aus", zitiert

Alexander Zimm, Senior Director bei Simon-Kucher, die Studienergebnisse. "Wer

Bestandskunden verliert, zahlt doppelt: Mit ihnen bricht ein relevanter Teil des

Umsatzes weg - und ihre Rückgewinnung ist extrem teuer."



Vodafone Deutschland und Telefónica O2 abgeschlagen



Wer sich besonders Sorgen machen muss? Das verrät der Simon-Kucher HELP-Index,

der Anbieter hinsichtlich Zufriedenheit, Engagement, Loyalität und

Zahlungsbereitschaft rankt. "Auch wenn Telko-Anbieter im DACH-Raum im

internationalen Vergleich generell gut abschneiden, gibt es signifikante

Unterschiede", so Zwirglmaier. "Das Schlusslicht im Telko-Anbieter-Ranking





