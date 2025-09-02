Telko-Studie
Schwacher Service, unzufriedene Kunden - Swisscom als einziger Anbieter deutlich über Branchenschnitt (FOTO)
München (ots) - Abwanderung durch Frust? Laut der Simon-Kucher Telko-Studie
empfindet rund die Hälfte der Kunden Telko-Anbieter als teuer. Und die große
Mehrheit der Kundenprobleme bleibt beim ersten Touchpoint ungelöst. Die Folge?
Einer von vier Usern will den Anbietern wechseln. Und hier gibt es klare
Unterschiede: Während Swisscom im Simon-Kucher HELP-Index überdurchschnittlich
gut abschneidet, bilden Vodafone Deutschland und Telefonica O2 das Schlusslicht.
Verbessern sollte sich Telko-Anbieter vor allem auch bei digitalen Angeboten.
Denn: Jeder Vierte meidet Telko-Apps und jeder Dritte verzichtet auf
Treueprogramme.
- 24 % der Kunden sind an Anbieter-Wechsel interessiert
- Circa 70 % der Kundenprobleme werden nicht beim ersten Touchpoint gelöst
- 46 % der Kunden empfinden ihren Telko-Anbieter als teuer
- Swisscom klarer Sieger im Simon-Kucher HELP-Index (Happiness, Engagement,
Loyalty, Paying)
- Vodafone Deutschland und Telefónica 02 Schlusslicht im Simon-Kucher HELP-Index
- 25 % der Kunden nutzen Telko-Apps gar nicht, 40 % hingegen wöchentlich
- Nur 34 % nutzen Treueprogramme, 41 % sind sich Treueprogrammen bewusst aber
nutzen diese nicht
Viele Telko-Anbietern straucheln, laut der Simon-Kucher Telko-Studie, bereits
mit den Basics: Rund 70 Prozent der Probleme bleiben beim ersten Kontakt mit
Help-Centern ungelöst. Das gleichzeitig rund jeder Zweite (46 Prozent) die
Preise für zu teuer hält, ist eine gefährliche Kombination. "Noch toleriert die
Mehrheit der Kunden mangelnden Service trotz schlechtem Preisimage. Bei den
ersten führt der Frust aber bereits zum Anbieterwechsel", so Kajetan
Zwirglmaier, Partner bei Simon-Kucher.
Einer von vier Telko-Kunden will den Anbieter wechseln
Knapp ein Viertel der Befragten denkt so aktuell über einen Anbieterwechsel
nach. Ein Warnsignal für die Branche. "Es ist für Telko-Branche in Deutschland
im Schnitt 13-mal günstiger Bestandkunden zu halten, als Neukunden anzuwerben.
Gleichzeitig geben Bestandkunden im Schnitt 19 Prozent mehr aus", zitiert
Alexander Zimm, Senior Director bei Simon-Kucher, die Studienergebnisse. "Wer
Bestandskunden verliert, zahlt doppelt: Mit ihnen bricht ein relevanter Teil des
Umsatzes weg - und ihre Rückgewinnung ist extrem teuer."
Vodafone Deutschland und Telefónica O2 abgeschlagen
Wer sich besonders Sorgen machen muss? Das verrät der Simon-Kucher HELP-Index,
der Anbieter hinsichtlich Zufriedenheit, Engagement, Loyalität und
Zahlungsbereitschaft rankt. "Auch wenn Telko-Anbieter im DACH-Raum im
internationalen Vergleich generell gut abschneiden, gibt es signifikante
Unterschiede", so Zwirglmaier. "Das Schlusslicht im Telko-Anbieter-Ranking
