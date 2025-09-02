Dax startet schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag zum Handelsstart leicht nachgegeben. Der Dax rutschte wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die auch in der vergangenen Woche im Fokus gestanden hatte. "Zuletzt kamen an der 24.000-Punkte-Schwelle jedes Mal Käufer in den Markt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist aber gut vorstellbar, dass sich diese Kaufschwelle sukzessive nach unten verschiebt."

In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf 23.874 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,5 Prozent auf 30.291 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,5 Prozent auf 5.342 Zähler abwärts.