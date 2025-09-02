Besonders beachtet!
Fresenius Medical Care - Aktie rauscht in die Tiefe - 02.09.2025
Am 02.09.2025 ist die Fresenius Medical Care Aktie, bisher, um -5,68 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.
Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.
Fresenius Medical Care Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025
Die Fresenius Medical Care Aktie ist bisher um -5,68 % auf 41,55€ gefallen. Das sind -2,50 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Fresenius Medical Care Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,64 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fresenius Medical Care auf -2,98 %.
Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.
Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,25 %
|1 Monat
|-1,30 %
|3 Monate
|-14,64 %
|1 Jahr
|+22,63 %
Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,24 Mrd.EUR wert.
UBS senkt FMC auf 'Sell' - Ziel runter auf 38 Euro
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von FMC von 43,50 auf 38 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Graham Doyle ist skeptisch für den Dialysespezialisten aufgrund kurzfristig ausbleibender …
Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?
Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.