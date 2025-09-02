Semaglutid-API-Lieferung ermöglicht Start der ODF-Entwicklung im Labormaßstab bei BioNxt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 2. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC PINK: XPHYF)(FWB: 4XT) freut sich, den Erhalt des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) Semaglutid bekannt zu geben, der die Einleitung der Formulierung des vom Unternehmen entwickelten Verabreichungssystems als oralen Schmelzfilm (ODF) und dessen Testung ermöglicht.

In Zusammenarbeit mit seinen qualifizierten Lieferpartnern hat sich BioNxt hochreines Semaglutid als zentralen Wirkstoff für sein proprietäres ODF-Formulierungsprogramm gesichert. Die grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften des aktiven Wirkstoffs – wie Löslichkeit, Molekülstabilität und Beladungskapazität – sind für das Design der Formulierung und die Leistungsmerkmale des Produkts von entscheidender Bedeutung. Mit dem nun verfügbaren aktiven Wirkstoff führt das mit der Formulierung betraute Team von BioNxt Vorformulierungen und Laborversuche durch, um die Verabreichungsparameter entsprechend zu optimieren.

Die ersten Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen konzentrieren sich auf die Optimierung der Wirkstoffeinbindung in die sublinguale Dünnfilmmatrix, die Charakterisierung der Zerfallszeit, die Prüfung der Peptidstabilität unter Formulierungsbedingungen und die Entwicklung von Analysemethoden zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit, der kontrollierten Freisetzung und der Haltbarkeit.

„Da uns der Wirkstoff nun vor Ort zur Verfügung steht, können wir die Theorie in die Praxis umsetzen“, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. „Unser Hauptaugenmerk gilt der Generierung zuverlässiger Daten, die uns dabei helfen sollen, die Formulierung zu präzisieren und das Projekt im kommenden Quartal für den Patentschutz zu positionieren.“

Gen Plus: Das europäische Zentrum für Arzneimittelentwicklung von BioNxt

Sämtliche Entwicklungsaktivitäten für den oralen Schmelzfilm Semaglutid im Labor werden bei der Firma Gen-Plus GmbH mit Sitz in München, dem deutschen Partner von BioNxt für die Arzneimittelentwicklung, durchgeführt. Gen-Plus ist ein lizenzierter Entwickler und Hersteller von Arzneimitteln, der sich auf pharmazeutische Dünnfilmformulierungen und neuartige Darreichungsformen spezialisiert hat.