Experten beraten Regierung

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Beirat aus Experten soll der Bundesregierung helfen, mit dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur eine erfolgreiche Investitionsoffensive zu starten. Das von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) jetzt berufene Gremium wird von dem Unternehmer Harald Christ geleitet, wie das Ministerium in Berlin mitteilte.

Dem Beirat gehören unter anderem Wissenschaftler, Kommunalpolitiker, Gewerkschafter und Experten für die Umsetzung von Großprojekten an. Ziel sei es, aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Investitionen zu blicken und die bestmögliche Umsetzung zu unterstützen, erklärte Klingbeils Ressort.