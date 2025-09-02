Neuer Lead Calling AI Agent automatisiert die Lead-Qualifizierung

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Berlin (ots) - PriceHubble, der führende Anbieter von Immobiliendatenlösungen,
    kündigt heute die Markteinführung seines neuen Lead Calling AI Agent an. Die
    Lösung, entwickelt für den Immobilien- und Kreditbereich, automatisiert den
    Erstkontakt per Telefon und ermöglicht es Sales-Teams, sich nur auf
    vielversprechende Leads zu konzentrieren und schneller Abschlüsse zu erzielen.

    Die Markteinführung baut auf dem Erfolg der Anfang des Jahres vorgestellten
    KI-Agenten von PriceHubble (https://www.pricehubble.com/de/pricehubble-news/die-
    ki-agenten-von-pricehubble/) auf und adressiert eine der größten
    Herausforderungen der Branche: die hohen Kosten durch den Zeitaufwand für
    unqualifizierte oder falsche Leads.

    PriceHubbles neuer Lead Calling AI Agent liefert messbare Ergebnisse bei der
    Qualifizierung von Immobilien- und Baufi-Leads:

    - Schnellere Kontaktaufnahme - Der neue Agent kontaktiert frische Leads
    automatisch unmittelbar nach der Formulareingabe und unternimmt bei
    Nichterreichbarkeit weitere Anrufversuche. So wird sichergestellt, dass
    Interessenten genau dann erreicht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine
    erfolgreiche Kontaktaufnahme am höchsten ist.
    - Höhere Lead-Qualität - Er überprüft automatisch Kontaktdaten, qualifiziert das
    Interesse sowie Informationen zum Zeithorizont und zum Objekt. Unqualifizierte
    oder fehlerhafte Leads werden dabei zuverlässig herausgefiltert.
    - Mehr Umsatz - Indem qualitativ hochwertige Leads priorisiert und strukturierte
    Gesprächsergebnisse direkt ins CRM übertragen werden, können Sales-Teams ihre
    Energie auf jene Kontakte richten, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
    konvertieren. Das führt zu mehr erfolgreichen Abschlüssen und steigenden
    Umsätzen.

    " Sales-Teams verlieren wertvolle Zeit mit unqualifizierten Leads. Genau hier
    setzt unser Lead Calling AI Agent an, indem er die Weitergabe vielversprechender
    Leads an Ihr Team beschleunigt. Zudem wirken die Gespräche natürlich und
    menschlich - eine Qualität, an der viele lange gezweifelt haben und die heute
    Realität ist ", so Christian Crain, Regional Director DACH/CEE bei PriceHubble.
    " Diese Kombination aus Effizienz und Authentizität ermöglicht es Maklern und
    Baufi-Profis, Ressourcen gezielter einzusetzen und hochwertige Leads schneller
    zu konvertieren. "

    " Die Einführung unseres Lead Calling AI Agents ist ein weiterer Schritt, KI
    gezielt auf reale, tägliche Herausforderungen im Immobilien-, Hypotheken- und
    Finanzplanungsumfeld anzuwenden ", ergänzt Dr. Stefan Heitmann, CEO und Gründer
    von PriceHubble. " Indem wir branchenspezifische Daten mit generativer KI und
    Automatisierung kombinieren, liefern wir Workflow-Lösungen, die Effizienz,
    Kundenengagement und ROI direkt verbessern. "

    Der neue KI-Agent, der für die Immobilien- und Finanzbranche entwickelt wurde,
    kombiniert branchenspezifisches Training mit natürlichen Dialogen. Er ist
    vollständig an lokale Märkte und Geschäftsprozesse anpassbar und gewährleistet
    damit sowohl Qualität als auch Relevanz.

    Der Lead Calling AI Agent ist ab sofort für PriceHubble-Kunden verfügbar.

