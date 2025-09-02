Neuer Lead Calling AI Agent automatisiert die Lead-Qualifizierung

Berlin (ots) - PriceHubble, der führende Anbieter von Immobiliendatenlösungen,

kündigt heute die Markteinführung seines neuen Lead Calling AI Agent an. Die

Lösung, entwickelt für den Immobilien- und Kreditbereich, automatisiert den

Erstkontakt per Telefon und ermöglicht es Sales-Teams, sich nur auf

vielversprechende Leads zu konzentrieren und schneller Abschlüsse zu erzielen.



Die Markteinführung baut auf dem Erfolg der Anfang des Jahres vorgestellten

KI-Agenten von PriceHubble (https://www.pricehubble.com/de/pricehubble-news/die-

ki-agenten-von-pricehubble/) auf und adressiert eine der größten

Herausforderungen der Branche: die hohen Kosten durch den Zeitaufwand für

unqualifizierte oder falsche Leads.





PriceHubbles neuer Lead Calling AI Agent liefert messbare Ergebnisse bei der

Qualifizierung von Immobilien- und Baufi-Leads:



- Schnellere Kontaktaufnahme - Der neue Agent kontaktiert frische Leads

automatisch unmittelbar nach der Formulareingabe und unternimmt bei

Nichterreichbarkeit weitere Anrufversuche. So wird sichergestellt, dass

Interessenten genau dann erreicht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine

erfolgreiche Kontaktaufnahme am höchsten ist.

- Höhere Lead-Qualität - Er überprüft automatisch Kontaktdaten, qualifiziert das

Interesse sowie Informationen zum Zeithorizont und zum Objekt. Unqualifizierte

oder fehlerhafte Leads werden dabei zuverlässig herausgefiltert.

- Mehr Umsatz - Indem qualitativ hochwertige Leads priorisiert und strukturierte

Gesprächsergebnisse direkt ins CRM übertragen werden, können Sales-Teams ihre

Energie auf jene Kontakte richten, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit

konvertieren. Das führt zu mehr erfolgreichen Abschlüssen und steigenden

Umsätzen.



" Sales-Teams verlieren wertvolle Zeit mit unqualifizierten Leads. Genau hier

setzt unser Lead Calling AI Agent an, indem er die Weitergabe vielversprechender

Leads an Ihr Team beschleunigt. Zudem wirken die Gespräche natürlich und

menschlich - eine Qualität, an der viele lange gezweifelt haben und die heute

Realität ist ", so Christian Crain, Regional Director DACH/CEE bei PriceHubble.

" Diese Kombination aus Effizienz und Authentizität ermöglicht es Maklern und

Baufi-Profis, Ressourcen gezielter einzusetzen und hochwertige Leads schneller

zu konvertieren. "



" Die Einführung unseres Lead Calling AI Agents ist ein weiterer Schritt, KI

gezielt auf reale, tägliche Herausforderungen im Immobilien-, Hypotheken- und

Finanzplanungsumfeld anzuwenden ", ergänzt Dr. Stefan Heitmann, CEO und Gründer

von PriceHubble. " Indem wir branchenspezifische Daten mit generativer KI und

Automatisierung kombinieren, liefern wir Workflow-Lösungen, die Effizienz,

Kundenengagement und ROI direkt verbessern. "



Der neue KI-Agent, der für die Immobilien- und Finanzbranche entwickelt wurde,

kombiniert branchenspezifisches Training mit natürlichen Dialogen. Er ist

vollständig an lokale Märkte und Geschäftsprozesse anpassbar und gewährleistet

damit sowohl Qualität als auch Relevanz.



Der Lead Calling AI Agent ist ab sofort für PriceHubble-Kunden verfügbar.



Pressekontakt:



PriceHubble Österreich GmbH

Felicitas Sommer

Telefon: +436766761857

E-Mail: mailto:felicitas.sommer@pricehubble.com



