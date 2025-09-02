PriceHubble erweitert KI-Angebot
Neuer Lead Calling AI Agent automatisiert die Lead-Qualifizierung
Berlin (ots) - PriceHubble, der führende Anbieter von Immobiliendatenlösungen,
kündigt heute die Markteinführung seines neuen Lead Calling AI Agent an. Die
Lösung, entwickelt für den Immobilien- und Kreditbereich, automatisiert den
Erstkontakt per Telefon und ermöglicht es Sales-Teams, sich nur auf
vielversprechende Leads zu konzentrieren und schneller Abschlüsse zu erzielen.
Die Markteinführung baut auf dem Erfolg der Anfang des Jahres vorgestellten
KI-Agenten von PriceHubble (https://www.pricehubble.com/de/pricehubble-news/die-
ki-agenten-von-pricehubble/) auf und adressiert eine der größten
Herausforderungen der Branche: die hohen Kosten durch den Zeitaufwand für
unqualifizierte oder falsche Leads.
PriceHubbles neuer Lead Calling AI Agent liefert messbare Ergebnisse bei der
Qualifizierung von Immobilien- und Baufi-Leads:
- Schnellere Kontaktaufnahme - Der neue Agent kontaktiert frische Leads
automatisch unmittelbar nach der Formulareingabe und unternimmt bei
Nichterreichbarkeit weitere Anrufversuche. So wird sichergestellt, dass
Interessenten genau dann erreicht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine
erfolgreiche Kontaktaufnahme am höchsten ist.
- Höhere Lead-Qualität - Er überprüft automatisch Kontaktdaten, qualifiziert das
Interesse sowie Informationen zum Zeithorizont und zum Objekt. Unqualifizierte
oder fehlerhafte Leads werden dabei zuverlässig herausgefiltert.
- Mehr Umsatz - Indem qualitativ hochwertige Leads priorisiert und strukturierte
Gesprächsergebnisse direkt ins CRM übertragen werden, können Sales-Teams ihre
Energie auf jene Kontakte richten, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
konvertieren. Das führt zu mehr erfolgreichen Abschlüssen und steigenden
Umsätzen.
" Sales-Teams verlieren wertvolle Zeit mit unqualifizierten Leads. Genau hier
setzt unser Lead Calling AI Agent an, indem er die Weitergabe vielversprechender
Leads an Ihr Team beschleunigt. Zudem wirken die Gespräche natürlich und
menschlich - eine Qualität, an der viele lange gezweifelt haben und die heute
Realität ist ", so Christian Crain, Regional Director DACH/CEE bei PriceHubble.
" Diese Kombination aus Effizienz und Authentizität ermöglicht es Maklern und
Baufi-Profis, Ressourcen gezielter einzusetzen und hochwertige Leads schneller
zu konvertieren. "
" Die Einführung unseres Lead Calling AI Agents ist ein weiterer Schritt, KI
gezielt auf reale, tägliche Herausforderungen im Immobilien-, Hypotheken- und
Finanzplanungsumfeld anzuwenden ", ergänzt Dr. Stefan Heitmann, CEO und Gründer
von PriceHubble. " Indem wir branchenspezifische Daten mit generativer KI und
Automatisierung kombinieren, liefern wir Workflow-Lösungen, die Effizienz,
Kundenengagement und ROI direkt verbessern. "
Der neue KI-Agent, der für die Immobilien- und Finanzbranche entwickelt wurde,
kombiniert branchenspezifisches Training mit natürlichen Dialogen. Er ist
vollständig an lokale Märkte und Geschäftsprozesse anpassbar und gewährleistet
damit sowohl Qualität als auch Relevanz.
Der Lead Calling AI Agent ist ab sofort für PriceHubble-Kunden verfügbar.
Pressekontakt:
PriceHubble Österreich GmbH
Felicitas Sommer
Telefon: +436766761857
E-Mail: mailto:felicitas.sommer@pricehubble.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180742/6108853
OTS: PriceHubble
