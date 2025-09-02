    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AUTO1 Group Aktie heute im Minus (27,36€) - 02.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AUTO1 Group Aktie bisher Verluste von -2,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -2,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,03 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -4,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AUTO1 Group auf +80,77 %.

    AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,37 %
    1 Monat +6,14 %
    3 Monate +18,03 %
    1 Jahr +202,59 %

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,03 Mrd. wert.

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    -4,54 %
    -4,37 %
    +6,14 %
    +18,03 %
    +202,59 %
    +179,08 %
    -29,62 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
