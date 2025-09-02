AIXTRON Aktie knickt um -2,98 % ein - 02.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -2,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,00 % verloren.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,86 % 1 Monat -13,86 % 3 Monate +1,80 % 1 Jahr -28,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die in den letzten Wochen stark gefallen ist. Die Teilnehmer äußern Unzufriedenheit über den kontinuierlichen Rückgang und fordern eine Erholung. Es wird auf die gesenkten Umsatz- und Gewinnprognosen für 2026 hingewiesen, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt. Gleichzeitig wird die Bedeutung der Märkte für SiC, GaN und Micro LED als zukünftige Wachstumstreiber betont. Die neue Produktionsstätte in Italien wird als strategischer Vorteil gesehen, auch wenn kurzfristig zusätzliche Kosten anfallen. Anleger sind gespalten, einige planen Nachkäufe, während andere skeptisch bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd. wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.