TUI Aktie fällt um -2,56 % - 02.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie fällt um -2,56 % auf 8,4580€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,72 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -4,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI +3,98 % gewonnen.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,64 % 1 Monat +12,55 % 3 Monate +18,72 % 1 Jahr +44,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, die sich an einer kritischen Trendlinie befindet, die als Unterstützung fungieren könnte. Einige Nutzer erwarten einen Rückgang um etwa 10% aufgrund saisonaler Schwäche und fehlendem Kaufdruck, während andere auf eine mögliche positive Entwicklung durch reduzierte Shortquoten hinweisen. Die Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung sind jedoch gespalten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd. wert.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.