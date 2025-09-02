Bevölkerung schrumpft im Osten und wächst im Westen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Seit fast 35 Jahren ist Deutschland wiedervereint. In dieser Zeit ist die Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern unterschiedlich verlaufen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sank die Bevölkerungszahl in den östlichen Bundesländern ohne Berlin zwischen 1990 und 2024 um 16 Prozent auf 12,4 Millionen Menschen. Im gleichen Zeitraum stieg sie in den West-Ländern um 10 Prozent auf 67,5 Millionen.

Bayern (plus 16 Prozent), Baden-Württemberg (plus 14 Prozent) sowie Hamburg und Schleswig-Holstein (jeweils plus 13 Prozent) verzeichneten demnach die stärksten Zuwächse. Dagegen sank die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt (minus 26 Prozent), Thüringen (minus 20 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 18 Prozent) im Vergleich zu 1990 am stärksten.