Deutz steigt mit Sobek ins Drohnengeschäft ein – Aktie geht steil

Sobek entwickelt elektrische Hochleistungsantriebe samt Steuerungselektronik und ist in Nischen wie dem Motorsport, der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizintechnik aktiv. Besonders gefragt sind die Systeme bei Herstellern unbemannter Flugsysteme (UAV), die in Europa zunehmend nachgefragt werden. Damit verschafft sich Deutz einen Fuß in der Tür zur Drohnentechnologie und die Chance, vom erwarteten Investitionsschub in Europas Verteidigungssektor zu profitieren.

Der Kölner Motorenbauer Deutz treibt mit einem spektakulären Zukauf seinen Konzernumbau voran: Das SDax-Unternehmen übernimmt den Antriebsspezialisten Sobek aus Baden-Württemberg für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Durch die Transaktion steigt Deutz erstmals in das Verteidigungsgeschäft ein. Dies ist ein strategischer Schritt, der die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Dieselmotorenmarkt verringern und Zugang zu margenstärkeren Zukunftsfeldern schaffen soll.

"Durch Sobek bekommen wir direkten Zugang zum stark wachsenden Verteidigungsmarkt und schaffen die Grundlage, diesen auch über den Einsatz klassischer Antriebe hinaus strategisch zu erschließen", betont Vorstandschef Sebastian Schulte. Zugleich eröffne die Technologie auch zivile Anwendungen, beispielsweise in der Robotik, der Infrastrukturüberwachung oder der urbanen Luftmobilität.

Das 70-köpfige Sobek-Team erwirtschaftet einen Umsatz im unteren bis mittleren zweistelligen Millionenbereich und erzielt operative Margen im zweistelligen Bereich – ein Profil, das Deutz zusätzliche Stabilität bringen dürfte.

Für den Kölner Traditionskonzern ist die Transaktion ein weiterer Meilenstein in der "Dual+"-Strategie, die den Wandel vom reinen Motorenhersteller zum Komplettanbieter von Antriebssystemen einschließlich Software, Elektronik und Steuerung umfasst. Bereits im August hatte Schulte betont, dass die sogenannte Zeitenwende für Deutz eine "Riesenchance" darstelle. Ab 2026 rechnet das Management mit deutlichem Wachstum im Defence-Bereich.

Die Deutz-Aktie verzeichnete am Dienstag im frühen Handel bei Tradegate zeitweise ein Plus von mehr als neun Prozent. Ein Anteilsschein kostet derzeit 9,74 Euro (Stand: 9:11 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



