Wadephul im indischen High-Tech-Zentrum Bengaluru

BENGALURU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat seine zweitägige Indien-Reise mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt in der High-Tech-Metropole Bengaluru (ehemals Bangalore) begonnen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland sucht er im Goethe-Institut in der Stadt in der Provinz Karnataka im Südwesten des Landes das Gespräch mit Deutsch-Schülerinnen und -Schülern über deren Wünsche und Perspektiven.

Die Bundesregierung sieht in dem bevölkerungsreichsten Land und der größten Demokratie der Welt mit rund 1,4 Mrd. Einwohnern ein großes Potenzial, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Die Millionenstadt Bengaluru ist wegen ihrer großen Konzentration von IT-Unternehmen auch als "Silicon Valley" Indiens bekannt.