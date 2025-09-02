Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 30.098,10 PKT und fällt um -1,07 %. Top-Werte: CTS Eventim +1,11 %, RENK Group +1,04 %, HENSOLDT +0,86 % Flop-Werte: AUTO1 Group -3,97 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %

Der DAX bewegt sich bei 23.791,05 PKT und fällt um -1,04 %. Top-Werte: Rheinmetall +0,83 %, Qiagen +0,35 %, Beiersdorf +0,09 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -5,19 %, Vonovia -2,34 %, Zalando -2,28 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.701,67 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: HENSOLDT +0,86 %, Qiagen +0,35 %, TeamViewer -0,05 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -14,23 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:45) bei 5.331,20 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Ferrari +1,81 %, Schneider Electric +1,66 %

Flop-Werte: ASML Holding -2,49 %, AXA -2,14 %, Siemens -2,03 %

Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.618,78 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: BAWAG Group +0,27 %, DO & CO 0,00 %, Oesterreichische Post 0,00 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,69 %, EVN -1,82 %, Verbund Akt.(A) -1,55 %

Der SMI bewegt sich bei 12.125,38 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +3,29 %, CIE Financiere Richemont +1,08 %, Amrize +0,79 %

Flop-Werte: Nestle -1,52 %, Swiss Life Holding -0,98 %, Zurich Insurance Group -0,94 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.687,89 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: Kering +3,13 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Schneider Electric +1,66 %

Flop-Werte: Teleperformance -2,32 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -2,22 %, AXA -2,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.612,56 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Sandvik -0,12 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,18 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,36 %

Flop-Werte: Skanska (B) -2,08 %, Securitas Shs(B) -1,77 %, Volvo Registered (B) -1,75 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,63 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,22 %

Flop-Werte: Viohalco -1,74 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,82 %, Coca-Cola HBC -0,67 %