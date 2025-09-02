Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.791,05 PKT und fällt um -1,04 %.
Top-Werte: Rheinmetall +0,83 %, Qiagen +0,35 %, Beiersdorf +0,09 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -5,19 %, Vonovia -2,34 %, Zalando -2,28 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 30.098,10 PKT und fällt um -1,07 %.
Top-Werte: CTS Eventim +1,11 %, RENK Group +1,04 %, HENSOLDT +0,86 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -3,97 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.701,67 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: HENSOLDT +0,86 %, Qiagen +0,35 %, TeamViewer -0,05 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -14,23 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:45) bei 5.331,20 PKT und fällt um -0,70 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Ferrari +1,81 %, Schneider Electric +1,66 %
Flop-Werte: ASML Holding -2,49 %, AXA -2,14 %, Siemens -2,03 %
Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.618,78 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: BAWAG Group +0,27 %, DO & CO 0,00 %, Oesterreichische Post 0,00 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,69 %, EVN -1,82 %, Verbund Akt.(A) -1,55 %
Der SMI bewegt sich bei 12.125,38 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +3,29 %, CIE Financiere Richemont +1,08 %, Amrize +0,79 %
Flop-Werte: Nestle -1,52 %, Swiss Life Holding -0,98 %, Zurich Insurance Group -0,94 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.687,89 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Kering +3,13 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Schneider Electric +1,66 %
Flop-Werte: Teleperformance -2,32 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -2,22 %, AXA -2,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.612,56 PKT und fällt um -0,93 %.
Top-Werte: Sandvik -0,12 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,18 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,36 %
Flop-Werte: Skanska (B) -2,08 %, Securitas Shs(B) -1,77 %, Volvo Registered (B) -1,75 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,63 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,22 %
Flop-Werte: Viohalco -1,74 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,82 %, Coca-Cola HBC -0,67 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.