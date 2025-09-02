    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Start Update

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.791,05 PKT und fällt um -1,04 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +0,83 %, Qiagen +0,35 %, Beiersdorf +0,09 %
    Flop-Werte: Fresenius Medical Care -5,19 %, Vonovia -2,34 %, Zalando -2,28 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:47) bei 30.098,10 PKT und fällt um -1,07 %.
    Top-Werte: CTS Eventim +1,11 %, RENK Group +1,04 %, HENSOLDT +0,86 %
    Flop-Werte: AUTO1 Group -3,97 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    16,84
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.889,73€
    Basispreis
    20,75
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.701,67 PKT und fällt um -0,92 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +0,86 %, Qiagen +0,35 %, TeamViewer -0,05 %
    Flop-Werte: SMA Solar Technology -14,23 %, United Internet -3,56 %, AIXTRON -3,18 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:45) bei 5.331,20 PKT und fällt um -0,70 %.
    Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Ferrari +1,81 %, Schneider Electric +1,66 %
    Flop-Werte: ASML Holding -2,49 %, AXA -2,14 %, Siemens -2,03 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.618,78 PKT und fällt um -0,59 %.
    Top-Werte: BAWAG Group +0,27 %, DO & CO 0,00 %, Oesterreichische Post 0,00 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,69 %, EVN -1,82 %, Verbund Akt.(A) -1,55 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.125,38 PKT und fällt um -0,55 %.
    Top-Werte: Partners Group Holding +3,29 %, CIE Financiere Richemont +1,08 %, Amrize +0,79 %
    Flop-Werte: Nestle -1,52 %, Swiss Life Holding -0,98 %, Zurich Insurance Group -0,94 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.687,89 PKT und fällt um -0,32 %.
    Top-Werte: Kering +3,13 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,62 %, Schneider Electric +1,66 %
    Flop-Werte: Teleperformance -2,32 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -2,22 %, AXA -2,14 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.612,56 PKT und fällt um -0,93 %.
    Top-Werte: Sandvik -0,12 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,18 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,36 %
    Flop-Werte: Skanska (B) -2,08 %, Securitas Shs(B) -1,77 %, Volvo Registered (B) -1,75 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +1,63 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,22 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,74 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,82 %, Coca-Cola HBC -0,67 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 02.09. - FTSE Athex 20 stark +1,63 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.