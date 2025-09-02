Wie wehrfähig sind Arbeitgeber? 84 % ohne Notfallplan / Studie offenbart gravierende Defizite bei möglichen Einberufungen / Unternehmen und Verwaltungen riskieren Funktionsausfälle

Köln (ots) - Der Ukraine-Krieg hat eine Diskussion über deutsche Truppen als

Sicherheitsgarantien entfacht. Im Rahmen seiner NATO-Beitragsverpflichtungen

muss Deutschland zusätzliche Truppen aufbauen. Doch woher kommen die wehrfähigen

Menschen, die Deutschland und Europa schützen sollen? Die 49.200 Reservisten und

181.556 Soldaten und Soldatinnen in Uniform reichen dafür kaum aus. Im Ernstfall

braucht es wehrfähige Menschen, die derzeit in Wirtschaft und Verwaltung

arbeiten. Genau hier beginnt die Verantwortung der Arbeitgeber: Aktuelle

Personalstrategien berücksichtigen weder die Erfassung von Reservisten noch die

Festlegung eines Unabkömmlichkeitsstatus.



Eine Analyse von ArbeitgeberGold hat gezeigt, dass 84 % der Arbeitgeber auf

diesen Krisenfall gar nicht vorbereitet sind, die übrigen nur unzureichend.

Grundlage bildeten dabei eigene Auswertungen von 400 Geschäftsberichten

mittelständischer Unternehmen und DAX-Konzernen sowie 120 offiziellen Haushalts-

und Personalunterlagen öffentlicher Verwaltungen. Ergänzt wurde die Untersuchung

durch interne HR-Strukturerhebungen.





Studienergebnisse: So trifft es Arbeitgeber im Ernstfall



- Zwei Drittel aller Arbeitgeber hängen an MINT-Fachkräften - diese Gruppe (70%

Männer, 25-44 Jahre) wäre im Krisenfall als Erste betroffen.

- Fehlen nur 10% in Fertigung, IT, Engineering, ÖPNV und Verwaltung steigt das

Risiko für Systemausfälle überproportional an.

- Bis zu 20 % Umsatzeinbruch droht dem Mittelstand durch Produktionsstillstand

und Lieferkettenrisiken.

- Fast 80 % der Verwaltungen sind von wenigen IT-Schlüsselpersonen abhängig.

Fällt ein Administrator aus, kommt es zu massiven Störungen, im Falle einer

Einberufung verschärft sich dieses Risiko.



Fazit: Kein untersuchtes Unternehmen und keine Verwaltung sind ausreichend

vorbereitet. Fehlendes HR-Risikomanagement macht Organisationen verwundbar.

Während Corona half die Einstufung als "systemrelevant". Im Ernstfall einer

Einberufung greift diese Logik nicht - ausschlaggebend sind ausschließlich

Wehrfähigkeit und Abrufpotenzial.



Notwendige Maßnahmen



- Szenario Planung: Abruf-Szenarien (10 %, 20 %, 30 %) bei Personalabzug

simulieren.

- Unabkömmlichkeitsplanung (UK-Pläne): Schlüsselpositionen früh identifizieren.

- Vertretungsmodelle: Redundanzen aufbauen, mindestens zwei Stellvertreter je

kritischem Prozess.

- Reservisten- und Risiko-Monitoring: Wehrdienstfähigkeit systematisch im

HR-Controlling erfassen.

- Kommunikation & Governance: "Krisenstab Personalrisiken" im Management

verankern.



"Wer heute nicht vorsorgt, riskiert teure Engpässe und im Ernstfall den

Kontrollverlust über seine Organisation." Zitat Peer Bieber



ArbeitgeberGold GmbH im Profil



Die ArbeitgeberGold GmbH berät seit 2010 mittelständische Unternehmen und

öffentliche Verwaltungen deutschlandweit. Mit Fokus auf Recruiting,

Personalentwicklung, Digitalisierung und Personaleffizienz entwickelt das Team

praxisnahe Strategien, die Organisationen entlasten, handlungsfähig machen und

zukunftssicher aufstellen.



Pressekontakt:



ArbeitgeberGold GmbH

mailto:kontakt@arbeitgebergold.de

0221 / 33 77 55 70

Brühler Straße 270, 50968 Köln

https://arbeitgebergold.de/presse/wehrfaehigkeit-arbeitgeber/

https://arbeitgebergold.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180475/6108870

OTS: ArbeitgeberGold GmbH







