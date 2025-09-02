    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wie wehrfähig sind Arbeitgeber? 84 % ohne Notfallplan / Studie offenbart gravierende Defizite bei möglichen Einberufungen / Unternehmen und Verwaltungen riskieren Funktionsausfälle

    Köln (ots) - Der Ukraine-Krieg hat eine Diskussion über deutsche Truppen als
    Sicherheitsgarantien entfacht. Im Rahmen seiner NATO-Beitragsverpflichtungen
    muss Deutschland zusätzliche Truppen aufbauen. Doch woher kommen die wehrfähigen
    Menschen, die Deutschland und Europa schützen sollen? Die 49.200 Reservisten und
    181.556 Soldaten und Soldatinnen in Uniform reichen dafür kaum aus. Im Ernstfall
    braucht es wehrfähige Menschen, die derzeit in Wirtschaft und Verwaltung
    arbeiten. Genau hier beginnt die Verantwortung der Arbeitgeber: Aktuelle
    Personalstrategien berücksichtigen weder die Erfassung von Reservisten noch die
    Festlegung eines Unabkömmlichkeitsstatus.

    Eine Analyse von ArbeitgeberGold hat gezeigt, dass 84 % der Arbeitgeber auf
    diesen Krisenfall gar nicht vorbereitet sind, die übrigen nur unzureichend.
    Grundlage bildeten dabei eigene Auswertungen von 400 Geschäftsberichten
    mittelständischer Unternehmen und DAX-Konzernen sowie 120 offiziellen Haushalts-
    und Personalunterlagen öffentlicher Verwaltungen. Ergänzt wurde die Untersuchung
    durch interne HR-Strukturerhebungen.

    Studienergebnisse: So trifft es Arbeitgeber im Ernstfall

    - Zwei Drittel aller Arbeitgeber hängen an MINT-Fachkräften - diese Gruppe (70%
    Männer, 25-44 Jahre) wäre im Krisenfall als Erste betroffen.
    - Fehlen nur 10% in Fertigung, IT, Engineering, ÖPNV und Verwaltung steigt das
    Risiko für Systemausfälle überproportional an.
    - Bis zu 20 % Umsatzeinbruch droht dem Mittelstand durch Produktionsstillstand
    und Lieferkettenrisiken.
    - Fast 80 % der Verwaltungen sind von wenigen IT-Schlüsselpersonen abhängig.
    Fällt ein Administrator aus, kommt es zu massiven Störungen, im Falle einer
    Einberufung verschärft sich dieses Risiko.

    Fazit: Kein untersuchtes Unternehmen und keine Verwaltung sind ausreichend
    vorbereitet. Fehlendes HR-Risikomanagement macht Organisationen verwundbar.
    Während Corona half die Einstufung als "systemrelevant". Im Ernstfall einer
    Einberufung greift diese Logik nicht - ausschlaggebend sind ausschließlich
    Wehrfähigkeit und Abrufpotenzial.

    Notwendige Maßnahmen

    - Szenario Planung: Abruf-Szenarien (10 %, 20 %, 30 %) bei Personalabzug
    simulieren.
    - Unabkömmlichkeitsplanung (UK-Pläne): Schlüsselpositionen früh identifizieren.
    - Vertretungsmodelle: Redundanzen aufbauen, mindestens zwei Stellvertreter je
    kritischem Prozess.
    - Reservisten- und Risiko-Monitoring: Wehrdienstfähigkeit systematisch im
    HR-Controlling erfassen.
    - Kommunikation & Governance: "Krisenstab Personalrisiken" im Management
    verankern.

    "Wer heute nicht vorsorgt, riskiert teure Engpässe und im Ernstfall den
    Kontrollverlust über seine Organisation." Zitat Peer Bieber

    ArbeitgeberGold GmbH im Profil

    Die ArbeitgeberGold GmbH berät seit 2010 mittelständische Unternehmen und
    öffentliche Verwaltungen deutschlandweit. Mit Fokus auf Recruiting,
    Personalentwicklung, Digitalisierung und Personaleffizienz entwickelt das Team
    praxisnahe Strategien, die Organisationen entlasten, handlungsfähig machen und
    zukunftssicher aufstellen.

    Pressekontakt:

    ArbeitgeberGold GmbH
    mailto:kontakt@arbeitgebergold.de
    0221 / 33 77 55 70
    Brühler Straße 270, 50968 Köln
    https://arbeitgebergold.de/presse/wehrfaehigkeit-arbeitgeber/
    https://arbeitgebergold.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180475/6108870
    OTS: ArbeitgeberGold GmbH




