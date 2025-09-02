16 % der Studierenden brauchen eine Stunde oder länger für den Weg zur Hochschule

WIESBADEN (ots) - Ob wegen des angespannten Wohnungsmarktes oder aus

persönlichen Gründen: Studierende nehmen häufiger lange Pendelzeiten in Kauf als

Berufspendelnde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von

Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt, benötigte knapp jede oder jeder

sechste (16 %) Studierende regelmäßig eine Stunde oder mehr pro Tag für den

einfachen Weg vom Wohnort zur Hochschule. Zum Vergleich: Bei Berufspendelnden

traf dies nur auf 6 % zu. Mehr als ein Viertel (27 %) der Studierenden brauchte

mehr als 30 Minuten für die Strecke zur Hochschule, war aber weniger als eine

Stunde unterwegs. Mit 43 % pendelte ein Großteil der Studierenden 10 bis unter

30 Minuten. 14 % legten den einfachen Weg zur Hochschule in unter 10 Minuten

zurück.



Gut die Hälfte der Studierenden nutzt öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur

Hochschule





An vielen Hochschulen erhalten Studierende ein vergünstigtes Ticket für Fahrten

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch deshalb nutzte gut die Hälfte (53 %)

von ihnen Bus und Bahn, um zur Hochschule zu gelangen. Unter Berufspendelnden

ist der Anteil mit 16 % deutlich geringer. Auf Platz zwei folgt das Auto: Gut

jede oder jeder fünfte (22 %) Studierende legte den Weg zur Hochschule mit dem

Pkw zurück. Mit dem Fahrrad fuhren 15 % der Studierenden, zu Fuß gingen 9 %.



28 % der Studierenden pendeln 25 oder mehr Kilometer zwischen Wohnort und

Hochschule



Für mehr als ein Viertel (28 %) der Studierenden lagen 25 oder mehr Kilometer

zwischen Wohnort und Hochschule: 14 % der Studierenden benötigen 50 oder mehr

Kilometer für die einfache Strecke zur Hochschule, für weitere 14 % waren es 25

bis unter 50 Kilometer. 18 % mussten 10 bis unter 25 Kilometer zur Hochschule

zurücklegen, 20 % eine Strecke von 5 bis unter 10 Kilometer. Ein Großteil der

Studierenden hatte einen vergleichsweise kurzen Weg zur Hochschule: Für gut ein

Drittel (34 %) von ihnen war diese weniger als 5 Kilometer vom Wohnort entfernt.



Methodische Hinweise:



Bei den Daten zu den Pendlereigenschaften, die im Abstand von vier Jahren

erhoben werden, handelt es sich um Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.



Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der

Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf

Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die

Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet.



