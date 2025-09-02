    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    16 % der Studierenden brauchen eine Stunde oder länger für den Weg zur Hochschule

    WIESBADEN (ots) - Ob wegen des angespannten Wohnungsmarktes oder aus
    persönlichen Gründen: Studierende nehmen häufiger lange Pendelzeiten in Kauf als
    Berufspendelnde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von
    Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt, benötigte knapp jede oder jeder
    sechste (16 %) Studierende regelmäßig eine Stunde oder mehr pro Tag für den
    einfachen Weg vom Wohnort zur Hochschule. Zum Vergleich: Bei Berufspendelnden
    traf dies nur auf 6 % zu. Mehr als ein Viertel (27 %) der Studierenden brauchte
    mehr als 30 Minuten für die Strecke zur Hochschule, war aber weniger als eine
    Stunde unterwegs. Mit 43 % pendelte ein Großteil der Studierenden 10 bis unter
    30 Minuten. 14 % legten den einfachen Weg zur Hochschule in unter 10 Minuten
    zurück.

    Gut die Hälfte der Studierenden nutzt öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur
    Hochschule

    An vielen Hochschulen erhalten Studierende ein vergünstigtes Ticket für Fahrten
    mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch deshalb nutzte gut die Hälfte (53 %)
    von ihnen Bus und Bahn, um zur Hochschule zu gelangen. Unter Berufspendelnden
    ist der Anteil mit 16 % deutlich geringer. Auf Platz zwei folgt das Auto: Gut
    jede oder jeder fünfte (22 %) Studierende legte den Weg zur Hochschule mit dem
    Pkw zurück. Mit dem Fahrrad fuhren 15 % der Studierenden, zu Fuß gingen 9 %.

    28 % der Studierenden pendeln 25 oder mehr Kilometer zwischen Wohnort und
    Hochschule

    Für mehr als ein Viertel (28 %) der Studierenden lagen 25 oder mehr Kilometer
    zwischen Wohnort und Hochschule: 14 % der Studierenden benötigen 50 oder mehr
    Kilometer für die einfache Strecke zur Hochschule, für weitere 14 % waren es 25
    bis unter 50 Kilometer. 18 % mussten 10 bis unter 25 Kilometer zur Hochschule
    zurücklegen, 20 % eine Strecke von 5 bis unter 10 Kilometer. Ein Großteil der
    Studierenden hatte einen vergleichsweise kurzen Weg zur Hochschule: Für gut ein
    Drittel (34 %) von ihnen war diese weniger als 5 Kilometer vom Wohnort entfernt.

    Methodische Hinweise:

    Bei den Daten zu den Pendlereigenschaften, die im Abstand von vier Jahren
    erhoben werden, handelt es sich um Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.

    Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der
    Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf
    Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die
    Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der
    Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet.

    Weitere Informationen:

    Differenzierte Ergebnisse zum Pendelverhalten von Studierenden, Schülerinnen und
    Schülern sind in der Tabelle Bildungspendler auf der Themenseite
    Erwerbstätigkeit verfügbar.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Arbeitsmarkt
    Telefon: +49 611 75 4868
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6108871
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    16 % der Studierenden brauchen eine Stunde oder länger für den Weg zur Hochschule Ob wegen des angespannten Wohnungsmarktes oder aus persönlichen Gründen: Studierende nehmen häufiger lange Pendelzeiten in Kauf als Berufspendelnde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 …