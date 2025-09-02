16 % der Studierenden brauchen eine Stunde oder länger für den Weg zur Hochschule
WIESBADEN (ots) - Ob wegen des angespannten Wohnungsmarktes oder aus
persönlichen Gründen: Studierende nehmen häufiger lange Pendelzeiten in Kauf als
Berufspendelnde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von
Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt, benötigte knapp jede oder jeder
sechste (16 %) Studierende regelmäßig eine Stunde oder mehr pro Tag für den
einfachen Weg vom Wohnort zur Hochschule. Zum Vergleich: Bei Berufspendelnden
traf dies nur auf 6 % zu. Mehr als ein Viertel (27 %) der Studierenden brauchte
mehr als 30 Minuten für die Strecke zur Hochschule, war aber weniger als eine
Stunde unterwegs. Mit 43 % pendelte ein Großteil der Studierenden 10 bis unter
30 Minuten. 14 % legten den einfachen Weg zur Hochschule in unter 10 Minuten
zurück.
Gut die Hälfte der Studierenden nutzt öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur
Hochschule
An vielen Hochschulen erhalten Studierende ein vergünstigtes Ticket für Fahrten
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch deshalb nutzte gut die Hälfte (53 %)
von ihnen Bus und Bahn, um zur Hochschule zu gelangen. Unter Berufspendelnden
ist der Anteil mit 16 % deutlich geringer. Auf Platz zwei folgt das Auto: Gut
jede oder jeder fünfte (22 %) Studierende legte den Weg zur Hochschule mit dem
Pkw zurück. Mit dem Fahrrad fuhren 15 % der Studierenden, zu Fuß gingen 9 %.
28 % der Studierenden pendeln 25 oder mehr Kilometer zwischen Wohnort und
Hochschule
Für mehr als ein Viertel (28 %) der Studierenden lagen 25 oder mehr Kilometer
zwischen Wohnort und Hochschule: 14 % der Studierenden benötigen 50 oder mehr
Kilometer für die einfache Strecke zur Hochschule, für weitere 14 % waren es 25
bis unter 50 Kilometer. 18 % mussten 10 bis unter 25 Kilometer zur Hochschule
zurücklegen, 20 % eine Strecke von 5 bis unter 10 Kilometer. Ein Großteil der
Studierenden hatte einen vergleichsweise kurzen Weg zur Hochschule: Für gut ein
Drittel (34 %) von ihnen war diese weniger als 5 Kilometer vom Wohnort entfernt.
Methodische Hinweise:
Bei den Daten zu den Pendlereigenschaften, die im Abstand von vier Jahren
erhoben werden, handelt es sich um Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.
Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der
Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf
Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die
Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet.
Weitere Informationen:
Differenzierte Ergebnisse zum Pendelverhalten von Studierenden, Schülerinnen und
Schülern sind in der Tabelle Bildungspendler auf der Themenseite
Erwerbstätigkeit verfügbar.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Arbeitsmarkt
Telefon: +49 611 75 4868
www.destatis.de/kontakt
