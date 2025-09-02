Bevölkerung seit 1990 um 3,8 Millionen Menschen gewachsen

WIESBADEN (ots) -



- Bevölkerungszahl in östlichen Bundesländern seit 1990 um 16 % zurückgegangen,

in den westlichen Bundesländern um 10 % gestiegen

- Seit 1991 in den meisten Jahren Zuwanderung in Deutschland höher als

Abwanderung

- Statistisches Bundesamt veröffentlicht Sonderseite mit Statistiken zum

Jubiläum 35 Jahre Deutsche Einheit



Die Bundesrepublik Deutschland feiert in diesem Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit.

Die Bevölkerung Deutschlands ist seit 1990 um 3,8 Millionen Menschen (+5 %)

gewachsen. Ende 1990 lebten in Deutschland 79,8 Millionen Menschen, zum

Jahresende 2024 waren es 83,6 Millionen. Das teilt das Statistische Bundesamt

(Destatis) zur Veröffentlichung einer Sonderseite zum Jubiläum 35 Jahre Deutsche

Einheit mit. Die Seite bündelt Zahlen, Daten und Fakten zur demografischen

Entwicklung, zu Binnen- und Zuwanderung, zum Zusammenleben, zum Wohnen, zur

wirtschaftlichen Entwicklung, zur Verteilung von Vermögen und Einkommen sowie

zur Gleichstellung der Geschlechter.









In den Bundesländern verlief die Bevölkerungsentwicklung seit der Deutschen

Einheit unterschiedlich. Während Bayern (+16 %), Baden-Württemberg (+14 %),

Hamburg und Schleswig-Holstein (jeweils +13 %) die stärksten Zuwächse

verzeichneten, ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt

(-26 %), Thüringen (-20 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-18 %) im Vergleich zu

1990 am stärksten zurückgegangen.



In den östlichen Bundesländern insgesamt (ohne Berlin) ging die Bevölkerungszahl

zwischen 1990 und 2024 um 16 % auf 12,4 Millionen zurück, während sie in den

westlichen Ländern um 10 % auf 67,5 Millionen stieg. 1990 lebten 77 % der

Bevölkerung in westlichen und 18 % in östlichen Bundesländern, der Rest in

Berlin. 2024 waren es 81 % in westlichen und 15 % in östlichen Ländern.



1,2 Millionen Menschen mehr von Ost nach West gewandert



In der Zeit nach der deutschen Vereinigung kam es zu Bevölkerungsbewegungen gen

Westen: Im Zeitraum von 1991 bis 2024 wanderten rund 1,2 Millionen Menschen mehr

von Ost nach West als umgekehrt. Wanderungen von und nach Berlin sind in dieser

Betrachtung nicht enthalten. Etwa die Hälfte dieser starken Abwanderung aus dem

Osten geht auf die ersten zehn Jahre seit der Vereinigung zurück: Im Jahr 1991

verließen im Saldo etwa 165 000 Personen die östlichen Bundesländer in Richtung

Westen. Bis zum Jahr 2000 stieg dieser negative Wanderungssaldo in Summe auf

etwa 611 000 Personen an. In den folgenden zehn Jahren bis 2010 wanderten im

Saldo noch rund 553 000 Menschen mehr von Ost nach West als umgekehrt. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





