35 Jahre Deutsche Einheit
Bevölkerung seit 1990 um 3,8 Millionen Menschen gewachsen
- Bevölkerungszahl in östlichen Bundesländern seit 1990 um 16 % zurückgegangen,
in den westlichen Bundesländern um 10 % gestiegen
- Seit 1991 in den meisten Jahren Zuwanderung in Deutschland höher als
Abwanderung
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht Sonderseite mit Statistiken zum
Jubiläum 35 Jahre Deutsche Einheit
Die Bundesrepublik Deutschland feiert in diesem Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit.
Die Bevölkerung Deutschlands ist seit 1990 um 3,8 Millionen Menschen (+5 %)
gewachsen. Ende 1990 lebten in Deutschland 79,8 Millionen Menschen, zum
Jahresende 2024 waren es 83,6 Millionen. Das teilt das Statistische Bundesamt
(Destatis) zur Veröffentlichung einer Sonderseite zum Jubiläum 35 Jahre Deutsche
Einheit mit. Die Seite bündelt Zahlen, Daten und Fakten zur demografischen
Entwicklung, zu Binnen- und Zuwanderung, zum Zusammenleben, zum Wohnen, zur
wirtschaftlichen Entwicklung, zur Verteilung von Vermögen und Einkommen sowie
zur Gleichstellung der Geschlechter.
Unterschiedliche Entwicklung der Bevölkerung in Ost und West
In den Bundesländern verlief die Bevölkerungsentwicklung seit der Deutschen
Einheit unterschiedlich. Während Bayern (+16 %), Baden-Württemberg (+14 %),
Hamburg und Schleswig-Holstein (jeweils +13 %) die stärksten Zuwächse
verzeichneten, ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt
(-26 %), Thüringen (-20 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-18 %) im Vergleich zu
1990 am stärksten zurückgegangen.
In den östlichen Bundesländern insgesamt (ohne Berlin) ging die Bevölkerungszahl
zwischen 1990 und 2024 um 16 % auf 12,4 Millionen zurück, während sie in den
westlichen Ländern um 10 % auf 67,5 Millionen stieg. 1990 lebten 77 % der
Bevölkerung in westlichen und 18 % in östlichen Bundesländern, der Rest in
Berlin. 2024 waren es 81 % in westlichen und 15 % in östlichen Ländern.
1,2 Millionen Menschen mehr von Ost nach West gewandert
In der Zeit nach der deutschen Vereinigung kam es zu Bevölkerungsbewegungen gen
Westen: Im Zeitraum von 1991 bis 2024 wanderten rund 1,2 Millionen Menschen mehr
von Ost nach West als umgekehrt. Wanderungen von und nach Berlin sind in dieser
Betrachtung nicht enthalten. Etwa die Hälfte dieser starken Abwanderung aus dem
Osten geht auf die ersten zehn Jahre seit der Vereinigung zurück: Im Jahr 1991
verließen im Saldo etwa 165 000 Personen die östlichen Bundesländer in Richtung
Westen. Bis zum Jahr 2000 stieg dieser negative Wanderungssaldo in Summe auf
etwa 611 000 Personen an. In den folgenden zehn Jahren bis 2010 wanderten im
Saldo noch rund 553 000 Menschen mehr von Ost nach West als umgekehrt.
