Keine Lust auf Tierhaare, Krümel Ihrer Kinder und laute Staubsauger? Hizero hat die Lösung - live auf der IFA 2025

    Berlin (ots/PRNewswire) - Die Home-Tech-Marke Hizero präsentiert dieses Jahr auf
    der IFA Berlin (Halle 9, Stand 143, 5. bis 9. September) eine völlig neue Art
    der Reinigung. Vergessen Sie dröhnende Motoren und staubige Filter - die
    Bodenreiniger von Hizero ersetzen das Saugen durch einen intelligenteren,
    leiseren und saubereren Ansatz.

    Das Geheimnis? Eine hochdichte Polymerrolle, die nasse und trockene
    Verschmutzungen entfernt, wie es auch in der Natur geschieht - zum Beispiel,
    wenn ein Hund mit seiner Zunge oder ein Tuch Verschüttetes aufnimmt. Diese
    Kombination aus Industrie und Natur bildet den Kern der Reinigungsphilosophie
    von Hizero: müheloses Reinigen ermöglichen.

    Das Ergebnis: kein Verheddern der Haare, keine Staubwolken und kein
    ohrenbetäubender Staubsaugerlärm. Es ist eine Reinigung, bei der man sich
    problemlos unterhalten kann. Hizero wird seine gesamte Produktpalette
    vorstellen, darunter zwei herausragende Modelle für sehr unterschiedliche
    Haushalte:

    F300 - klein, aber oho Der F300 ist für Wohnungen, Studios und kleinere Häuser
    konzipiert, wiegt nur 3,5 kg, lässt sich um 160° neigen, um unter Möbeln zu
    reinigen, und läuft mit einer Akkuladung eine Stunde lang. Er nimmt Krümel,
    Tierhaare und verschüttete Flüssigkeiten in einem Durchgang auf, ohne zu
    verstopfen oder Streifen zu hinterlassen. Bonus: Er ist flüsterleise bei weniger
    als 60 dB - so können Sie während eines Zoom-Calls reinigen, ohne dass es jemand
    bemerkt.

    F600 - das Arbeitstier für die ganze Familie Für größere Wohnungen und belebtere
    Böden bietet der F600 einen um 180° schwenkbaren Kopf, der sich den Wänden bis
    auf 7 mm nähert, einen doppelten Reinigungsrand und LED-Leuchten, um die unter
    dem Sofa versteckten Krümel zu finden. Ein 600-ml-Doppeltanksystem sorgt dafür,
    dass sauberes und schmutziges Wasser getrennt bleiben, und die Walzen sind so
    konstruiert, dass sich die Haare nicht verheddern. Trotz der hohen Leistung
    bleibt der Geräuschpegel unter 60 dB - perfekt für die Reinigung während des
    Mittagsschlafs.

    Und erstmals bietet Hizero mehr als die Reinigung von Fußböden :

    IFA-exklusiv: H100 Multifunktionaler Oberflächenreiniger Der H100, der in Berlin
    seine Weltpremiere feiert, bringt Hizeros saugfreie Reinigungstechnologie auf
    Arbeitsplatten, Tische und vieles mehr - ein echter Fortschritt für alle, die
    ein Gerät wollen, das alles kann.

    Probieren Sie selbst. Verschütten Sie es. Reinigen Sie es.

    Am Stand H9-143 können die Besucher die Hizero-Reinigungsgeräte bei praktischen
    Vorführungen testen, mit Produktexperten sprechen und sehen, wie die Marke neu
    denkt, was ein Reinigungsgerät sein kann. CEO Sam Li und Produktmanager Ben
    Tsang werden vor Ort sein.

    Das Putzen muss keine Last sein. Mit Hizero geht es schneller, leiser und macht
    sogar Spaß.

    Medienkontakt:

    PR: chloe.xu@hizero.com
    E-Mail: daisy.cai@hizero.com
    Website: www.hizero.com
