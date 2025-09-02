Keine Lust auf Tierhaare, Krümel Ihrer Kinder und laute Staubsauger? Hizero hat die Lösung - live auf der IFA 2025
Berlin (ots/PRNewswire) - Die Home-Tech-Marke Hizero präsentiert dieses Jahr auf
der IFA Berlin (Halle 9, Stand 143, 5. bis 9. September) eine völlig neue Art
der Reinigung. Vergessen Sie dröhnende Motoren und staubige Filter - die
Bodenreiniger von Hizero ersetzen das Saugen durch einen intelligenteren,
leiseren und saubereren Ansatz.
Das Geheimnis? Eine hochdichte Polymerrolle, die nasse und trockene
Verschmutzungen entfernt, wie es auch in der Natur geschieht - zum Beispiel,
wenn ein Hund mit seiner Zunge oder ein Tuch Verschüttetes aufnimmt. Diese
Kombination aus Industrie und Natur bildet den Kern der Reinigungsphilosophie
von Hizero: müheloses Reinigen ermöglichen.
der IFA Berlin (Halle 9, Stand 143, 5. bis 9. September) eine völlig neue Art
der Reinigung. Vergessen Sie dröhnende Motoren und staubige Filter - die
Bodenreiniger von Hizero ersetzen das Saugen durch einen intelligenteren,
leiseren und saubereren Ansatz.
Das Geheimnis? Eine hochdichte Polymerrolle, die nasse und trockene
Verschmutzungen entfernt, wie es auch in der Natur geschieht - zum Beispiel,
wenn ein Hund mit seiner Zunge oder ein Tuch Verschüttetes aufnimmt. Diese
Kombination aus Industrie und Natur bildet den Kern der Reinigungsphilosophie
von Hizero: müheloses Reinigen ermöglichen.
Das Ergebnis: kein Verheddern der Haare, keine Staubwolken und kein
ohrenbetäubender Staubsaugerlärm. Es ist eine Reinigung, bei der man sich
problemlos unterhalten kann. Hizero wird seine gesamte Produktpalette
vorstellen, darunter zwei herausragende Modelle für sehr unterschiedliche
Haushalte:
F300 - klein, aber oho Der F300 ist für Wohnungen, Studios und kleinere Häuser
konzipiert, wiegt nur 3,5 kg, lässt sich um 160° neigen, um unter Möbeln zu
reinigen, und läuft mit einer Akkuladung eine Stunde lang. Er nimmt Krümel,
Tierhaare und verschüttete Flüssigkeiten in einem Durchgang auf, ohne zu
verstopfen oder Streifen zu hinterlassen. Bonus: Er ist flüsterleise bei weniger
als 60 dB - so können Sie während eines Zoom-Calls reinigen, ohne dass es jemand
bemerkt.
F600 - das Arbeitstier für die ganze Familie Für größere Wohnungen und belebtere
Böden bietet der F600 einen um 180° schwenkbaren Kopf, der sich den Wänden bis
auf 7 mm nähert, einen doppelten Reinigungsrand und LED-Leuchten, um die unter
dem Sofa versteckten Krümel zu finden. Ein 600-ml-Doppeltanksystem sorgt dafür,
dass sauberes und schmutziges Wasser getrennt bleiben, und die Walzen sind so
konstruiert, dass sich die Haare nicht verheddern. Trotz der hohen Leistung
bleibt der Geräuschpegel unter 60 dB - perfekt für die Reinigung während des
Mittagsschlafs.
Und erstmals bietet Hizero mehr als die Reinigung von Fußböden :
IFA-exklusiv: H100 Multifunktionaler Oberflächenreiniger Der H100, der in Berlin
seine Weltpremiere feiert, bringt Hizeros saugfreie Reinigungstechnologie auf
Arbeitsplatten, Tische und vieles mehr - ein echter Fortschritt für alle, die
ein Gerät wollen, das alles kann.
Probieren Sie selbst. Verschütten Sie es. Reinigen Sie es.
Am Stand H9-143 können die Besucher die Hizero-Reinigungsgeräte bei praktischen
Vorführungen testen, mit Produktexperten sprechen und sehen, wie die Marke neu
denkt, was ein Reinigungsgerät sein kann. CEO Sam Li und Produktmanager Ben
Tsang werden vor Ort sein.
Das Putzen muss keine Last sein. Mit Hizero geht es schneller, leiser und macht
sogar Spaß.
Medienkontakt:
PR: chloe.xu@hizero.com
E-Mail: daisy.cai@hizero.com
Website: www.hizero.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2761635/F600.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/keine-lust-auf-tierhaar
e-krumel-ihrer-kinder-und-laute-staubsauger-hizero-hat-die-losung--live-auf-der-
ifa-2025-302543350.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180744/6108873
OTS: Hizero Appliances Corporation
ohrenbetäubender Staubsaugerlärm. Es ist eine Reinigung, bei der man sich
problemlos unterhalten kann. Hizero wird seine gesamte Produktpalette
vorstellen, darunter zwei herausragende Modelle für sehr unterschiedliche
Haushalte:
F300 - klein, aber oho Der F300 ist für Wohnungen, Studios und kleinere Häuser
konzipiert, wiegt nur 3,5 kg, lässt sich um 160° neigen, um unter Möbeln zu
reinigen, und läuft mit einer Akkuladung eine Stunde lang. Er nimmt Krümel,
Tierhaare und verschüttete Flüssigkeiten in einem Durchgang auf, ohne zu
verstopfen oder Streifen zu hinterlassen. Bonus: Er ist flüsterleise bei weniger
als 60 dB - so können Sie während eines Zoom-Calls reinigen, ohne dass es jemand
bemerkt.
F600 - das Arbeitstier für die ganze Familie Für größere Wohnungen und belebtere
Böden bietet der F600 einen um 180° schwenkbaren Kopf, der sich den Wänden bis
auf 7 mm nähert, einen doppelten Reinigungsrand und LED-Leuchten, um die unter
dem Sofa versteckten Krümel zu finden. Ein 600-ml-Doppeltanksystem sorgt dafür,
dass sauberes und schmutziges Wasser getrennt bleiben, und die Walzen sind so
konstruiert, dass sich die Haare nicht verheddern. Trotz der hohen Leistung
bleibt der Geräuschpegel unter 60 dB - perfekt für die Reinigung während des
Mittagsschlafs.
Und erstmals bietet Hizero mehr als die Reinigung von Fußböden :
IFA-exklusiv: H100 Multifunktionaler Oberflächenreiniger Der H100, der in Berlin
seine Weltpremiere feiert, bringt Hizeros saugfreie Reinigungstechnologie auf
Arbeitsplatten, Tische und vieles mehr - ein echter Fortschritt für alle, die
ein Gerät wollen, das alles kann.
Probieren Sie selbst. Verschütten Sie es. Reinigen Sie es.
Am Stand H9-143 können die Besucher die Hizero-Reinigungsgeräte bei praktischen
Vorführungen testen, mit Produktexperten sprechen und sehen, wie die Marke neu
denkt, was ein Reinigungsgerät sein kann. CEO Sam Li und Produktmanager Ben
Tsang werden vor Ort sein.
Das Putzen muss keine Last sein. Mit Hizero geht es schneller, leiser und macht
sogar Spaß.
Medienkontakt:
PR: chloe.xu@hizero.com
E-Mail: daisy.cai@hizero.com
Website: www.hizero.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2761635/F600.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/keine-lust-auf-tierhaar
e-krumel-ihrer-kinder-und-laute-staubsauger-hizero-hat-die-losung--live-auf-der-
ifa-2025-302543350.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180744/6108873
OTS: Hizero Appliances Corporation
Autor folgen