Keine Lust auf Tierhaare, Krümel Ihrer Kinder und laute Staubsauger? Hizero hat die Lösung - live auf der IFA 2025

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Home-Tech-Marke Hizero präsentiert dieses Jahr auf

der IFA Berlin (Halle 9, Stand 143, 5. bis 9. September) eine völlig neue Art

der Reinigung. Vergessen Sie dröhnende Motoren und staubige Filter - die

Bodenreiniger von Hizero ersetzen das Saugen durch einen intelligenteren,

leiseren und saubereren Ansatz.



Das Geheimnis? Eine hochdichte Polymerrolle, die nasse und trockene

Verschmutzungen entfernt, wie es auch in der Natur geschieht - zum Beispiel,

wenn ein Hund mit seiner Zunge oder ein Tuch Verschüttetes aufnimmt. Diese

Kombination aus Industrie und Natur bildet den Kern der Reinigungsphilosophie

von Hizero: müheloses Reinigen ermöglichen.





Das Ergebnis: kein Verheddern der Haare, keine Staubwolken und kein

ohrenbetäubender Staubsaugerlärm. Es ist eine Reinigung, bei der man sich

problemlos unterhalten kann. Hizero wird seine gesamte Produktpalette

vorstellen, darunter zwei herausragende Modelle für sehr unterschiedliche

Haushalte:



F300 - klein, aber oho Der F300 ist für Wohnungen, Studios und kleinere Häuser

konzipiert, wiegt nur 3,5 kg, lässt sich um 160° neigen, um unter Möbeln zu

reinigen, und läuft mit einer Akkuladung eine Stunde lang. Er nimmt Krümel,

Tierhaare und verschüttete Flüssigkeiten in einem Durchgang auf, ohne zu

verstopfen oder Streifen zu hinterlassen. Bonus: Er ist flüsterleise bei weniger

als 60 dB - so können Sie während eines Zoom-Calls reinigen, ohne dass es jemand

bemerkt.



F600 - das Arbeitstier für die ganze Familie Für größere Wohnungen und belebtere

Böden bietet der F600 einen um 180° schwenkbaren Kopf, der sich den Wänden bis

auf 7 mm nähert, einen doppelten Reinigungsrand und LED-Leuchten, um die unter

dem Sofa versteckten Krümel zu finden. Ein 600-ml-Doppeltanksystem sorgt dafür,

dass sauberes und schmutziges Wasser getrennt bleiben, und die Walzen sind so

konstruiert, dass sich die Haare nicht verheddern. Trotz der hohen Leistung

bleibt der Geräuschpegel unter 60 dB - perfekt für die Reinigung während des

Mittagsschlafs.



Und erstmals bietet Hizero mehr als die Reinigung von Fußböden :



IFA-exklusiv: H100 Multifunktionaler Oberflächenreiniger Der H100, der in Berlin

seine Weltpremiere feiert, bringt Hizeros saugfreie Reinigungstechnologie auf

Arbeitsplatten, Tische und vieles mehr - ein echter Fortschritt für alle, die

ein Gerät wollen, das alles kann.



Probieren Sie selbst. Verschütten Sie es. Reinigen Sie es.



Am Stand H9-143 können die Besucher die Hizero-Reinigungsgeräte bei praktischen

Vorführungen testen, mit Produktexperten sprechen und sehen, wie die Marke neu

denkt, was ein Reinigungsgerät sein kann. CEO Sam Li und Produktmanager Ben

Tsang werden vor Ort sein.



Das Putzen muss keine Last sein. Mit Hizero geht es schneller, leiser und macht

sogar Spaß.



