    Melodia Therapeutics ernennt Jonathan Talbot zum CEO und Sven Zimmermann zum Vorstandsvorsitzenden und gewinnt renommierte wissenschaftliche und klinische Berater, um das Leitprogramm MLD-151 in die klinische Entwicklung zu bringen

    Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Melodia Therapeutics, ein von Forty51 Ventures
    gegründetes Unternehmen, das einen DPP1-Inhibitor der nächsten Generation mit
    erstklassigem Potenzial für entzündliche Erkrankungen entwickelt, gab heute zwei
    strategische Führungsernennungen bekannt. Dr. Jonathan Talbot wurde zum Chief
    Executive Officer und Dr. Sven Zimmermann zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.
    Ihre Fachkenntnisse werden entscheidend dazu beitragen, das Unternehmen durch
    seine operative Expansion und die Einführung von MLD-151 in die klinische Phase
    im Jahr 2026 zu führen.

    Dr. Talbot tritt Melodia mit über 15 Jahren Branchen- und Enwticklungserfahrung
    in einem breiten Spektrum von Indikationen bei. Er hatte leitende Positionen in
    Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie inne und war dort für
    die klinische Umsetzung, Strategie, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung
    verantwortlich. Zuletzt war er als Mitbegründer und CEO bei Mosanna Therapeutics
    tätig, einem weiteren Forty51 Ventures Unternehmen. Unter seiner Führung
    sicherte Mosanna eine Startkapital- und Serie-A-Finanzierung von über 85 Mio.
    USD und brachte eine neuartige intranasale Therapie für obstruktive Schlafapnoe
    in die klinische Phase-I-Entwicklung.

    "Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase zu Melodia zu kommen",
    sagte Dr. Talbot. "Das Potenzial der Neutrophilen-Targeting-Therapie wurde von
    der breiteren Industrie bislang übersehen, obwohl die Hemmung von DPP1 ein
    klinisch validierter Ansatz ist, wie eine Reihe von Studien zu Bronchiektasie in
    diesem Zusammenhang belegen. Unser Medikament MLD-151 baut auf dieser bewährten
    Biologie auf, weist jedoch ein hoch differenziertes und überlegenes
    pharmakologisches Profil auf und bietet gegenüber konkurrenzierenden Therapien
    erhebliche klinische Vorteile und strategische Vorzüge. Ich freue mich darauf,
    mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Fortschritte in der klinischen
    Entwicklung zu beschleunigen."

    Dr. Zimmermann , der neu ernannte Vorstandsvorsitzende, ist derzeit CEO von
    Inotrem und war zuvor als CFO bei MetrioPharm, Novimmune, Auris Medical und
    PregLem tätig. Er kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit mehreren
    erfolgreichen Exits und öffentlichen Finanzierungen zurückblicken - darunter die
    Übernahme von Novimmune durch Sobi, der Börsengang von Auris Medical an der
    Nasdaq und der Verkauf von PregLem an Gedeon Richter. Er verfügt über mehr als
    25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biotech-Finanzierung, Unternehmensführung
    und Unternehmensleitung.

    " Es ist mir eine Ehre, Melodia als Vorsitzender zu unterstützen", sagte Dr.
