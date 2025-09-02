    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    Baader Bank belässt Nestle auf 'Add' - Ziel 80 Franken

    • Baader Bank belässt Nestlé auf "Add" mit 80 Franken.
    • Analyst lobt zeitgemäße Ansprüche an Management.
    • Konzernchef entlassen wegen nicht offengelegter Beziehung.
    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Mit Blick auf die Entlassung des Konzernchefs lobt Analyst Andreas von Arx die "zeitgemäßen Ansprüche", die die Schweizer damit an ihr Management stellten. Der bisherige Chef musste seinen Hut nach der Untersuchung einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nehmen. Mit dem neuen Chef gebe es nun auch einen Generationenwechsel, so von Arx am Dienstag./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Nestle

    -0,72 %
    +0,79 %
    +5,64 %
    -14,73 %
    -17,14 %
    -31,09 %
    -20,13 %
    +23,23 %
    +5.481,47 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 79,17 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 205,84 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,25CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 81,00CHF was eine Bandbreite von -3,53 %/+1,48 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 80 Euro


