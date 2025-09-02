Uranium Energy Corp gründet United States Uranium Refining & Conversion Corp, um die Sicherheit der amerikanischen Kernbrennstoffversorgung und die Vorherrschaft im Energiebereich zu fördern

Corpus Christi, Texas – 2. September 2025 – Uranium Energy Corp (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analys ... -) (NYSE American: UEC, das „Unternehmen” oder „UEC”) freut sich, die Gründung der United States Uranium Refining & Conversion Corp. („UR&C”) bekannt zu geben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, die die Machbarkeit der Entwicklung einer neuen hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -umwandlungsanlage untersuchen soll.

Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, erklärte:

„Die Positionierung von UEC als einziges vertikal integriertes US-Unternehmen mit Kompetenzen in den Bereichen Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung ist sowohl eine bedeutende wirtschaftliche Chance als auch eine strategische Notwendigkeit für die Vereinigten Staaten. Unter einem amerikanischen Banner würden die End-to-End-Kompetenzen von UEC eine sichere, geopolitisch zuverlässige Quelle für Uranhexafluorid („UF₆“) bieten, dem kritischen Ausgangsmaterial für die Anreicherung, das die Produktion von schwach angereichertem Uran („LEU“) und hochgradig schwach angereichertem Uran („HALEU“) ermöglicht, Brennstoffen, die für den Antrieb großer, kleiner und fortschrittlicher Reaktoren für unterversorgte heimische und verbündete Märkte unerlässlich sind.

Wir strukturieren UR&C als Tochtergesellschaft, um diese Initiative auf finanziell optimale Weise voranzutreiben, einschließlich taktischer Partnerschaften und Direktinvestitionen. Dies ermöglicht es UEC, eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und weiterhin sein Kerngeschäft, den Uranabbau und die Uranverarbeitung zu priorisieren, während UR&C separat vorangetrieben wird, um den Shareholder Value von UEC zu steigern.

Unsere Prioritäten sind klar: Aufbauend auf der bestehenden Uranplattform von UEC wollen wir eine vollständig amerikanische Lieferkette fördern, um die wachsende heimische Anreicherung zu unterstützen, die Übereinstimmung mit der US-Politik und den Bestimmungen des Defense Production Act („DPA“) sicherstellen und eng mit der Regierung und der Industrie zusammenarbeiten. Zusammen versetzen diese Prioritäten UR&C in die Lage, eine zentrale Rolle beim Ausbau des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs und der Stärkung seiner langfristigen Energiesicherheit zu spielen.“

Spencer Abraham, Vorsitzender von UEC und ehemaliger US-Energieminister, erklärte:

„Viel zu lange haben sich die USA bei der Lieferung und Verarbeitung der für unsere nationale und wirtschaftliche Sicherheit unverzichtbaren kritischen Materialien auf ausländische Quellen verlassen. Wir versuchen, dieses Problem zu lösen, indem wir eine vertikal integrierte Lieferkette für natürliches UF₆ vorantreiben, das als wichtiger Rohstoff für die kommerzielle Anreicherung zur Versorgung der weltweit größten Flotte von Kernreaktoren dient, und indem wir das nicht gebundene Uran aus den USA liefern, das für die Versorgung der amerikanischen Atomflotte benötigt wird. Die geplante Anlage steht in direktem Einklang mit der Politik der USA und würde dazu beitragen, das Wachstum der amerikanischen Anreicherung zu fördern.

Mit der bewährten Erfolgsbilanz, der Branchenführerschaft und der Teamstärke von UEC ist UR&C einzigartig positioniert, um diese nationale Priorität umzusetzen. Vor allem aber würde UEC durch die Bereitstellung einer wichtigen Grundlage für eine sichere US-amerikanische Kernbrennstoff-Lieferkette eine Schlüsselrolle in Präsident Trumps Programm zur Vervierfachung der heimischen Kernenergiekapazität der USA spielen.“

Wichtigste Highlights:

- Größe und vertikale Integration – UEC ist gemessen an den geschätzten Ressourcen, der lizenzierten Produktions- und Verarbeitungskapazität das größte Uranunternehmen der USA. UR&C wird UEC als einziges amerikanisches Unternehmen positionieren, das über eine Lieferkette für Kernbrennstoffe verfügt, die von der U₃O₈-Produktion über die Raffination und Umwandlung bis hin zur Lieferung von natürlichem UF₆ an Anreicherungsanlagen für die LEU- und HALEU-Produktion reicht.

- Im Einklang mit der amerikanischen Energiepolitik – Diese Initiative entspricht der Politik der Bundesregierung unter Präsident Trump, der kürzlich per Dekret eine Vervierfachung der US-amerikanischen Kernkraftkapazität auf 400 Gigawatt bis 2050 und eine Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Uranquellen gefordert hat. Die Dekrete sehen vor, dass die DPA den Kernbrennstoffkreislauf als Priorität für die nationale Sicherheit einführt, wobei mehrere Behörden zur Unterstützung der Ziele verpflichtet sind.

- Fast historisch hohe Preise für die UF₆-Umwandlung – Derzeit liegt der Umwandlungspreis auf dem Spotmarkt bei 64 bis 66 USD/kgU und auf dem Langfristmarkt bei etwa 52 USD/kgU, was auf einen stark unterversorgten Markt und einen erheblichen Engpass in der US-amerikanischen Kernbrennstoff-Lieferkette hindeutet.

- Der richtige Zeitpunkt für den Ausbau der heimischen Umwandlungskapazitäten – Die Marktbedingungen und die derzeitige Unterstützung durch die Bundesregierung bieten US-Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, eine neue Uranraffinerie und UF₆-Umwandlungsanlage zu entwickeln, um der Nachfrage nach einer Erweiterung der heimischen UF₆-Umwandlungskapazitäten gerecht zu werden.

- Größte und modernste geplante Umwandlungsanlage in den Vereinigten Staaten – Der derzeitige Entwicklungs- und Konstruktionsschwerpunkt zielt darauf ab, die größte UF₆-Umwandlungsanlage in den Vereinigten Staaten zu bauen, die zu den modernsten in der westlichen Welt gehören wird. Die Konversionsanlage wird eine Auslegungskapazität von ~10.000 Tonnen Uran („MtU“) pro Jahr als UF₆ haben, was einem erheblichen Anteil der US-Nachfrage von 18.000 MtU pro Jahr entspricht.

- First-Mover-Vorteil mit Fluor – Aufbauend auf einem Jahr Engineering- und Konstruktionsarbeit, die bereits mit der Fluor Corporation, einem Fortune-500-Unternehmen für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) und langjährigen Auftragnehmer des US-Energieministeriums mit einschlägiger Erfahrung in Nuklearprojekten, abgeschlossen wurde, verschafft dies UR&C einen klaren First-Mover-Vorteil.

- Schrittweise Umsetzung – UEC wird das Projekt schrittweise vorantreiben, um einen disziplinierten Fortschritt zu gewährleisten, und gleichzeitig über den Stand der Bewertungen, Partnerschaften und der Zusammenarbeit mit der Regierung informieren.

Projektgrundlage und Einbindung der Interessengruppen

Die geplante Anlage ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der Fluor Corporation, die im Juli 2024 begann und durch eine kürzlich abgeschlossene konzeptionelle Studie der AACE Klasse 5 unterstützt wurde. Die Studie sieht eine neue und moderne US-Konversionsanlage vor, die für eine Produktion von ~10.000 MtU pro Jahr als UF₆ ausgelegt ist, einschließlich der dazugehörigen Infrastruktur. Die installierte Gesamtkapazität (mit Sicherheitsreserve) wurde auf konzeptioneller Ebene entwickelt und bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung detaillierterer technischer und kommerzieller Planungen.

Das Unternehmen hat auch Gespräche über mögliche Standortoptionen aufgenommen und bewertet dabei Faktoren wie Logistik, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, öffentliche Akzeptanz, lokale Anreize und Synergien mit anderen Anlagen des Brennstoffkreislaufs.

Das Projekt wird in Abhängigkeit von mehreren Faktoren vorangetrieben, darunter der Abschluss und die Bewertung zusätzlicher technischer und wirtschaftlicher Studien, die Sicherung strategischer Verpflichtungen der Regierung, Verträge mit Versorgungsunternehmen, behördliche Genehmigungen und günstige Marktbedingungen. UEC hat erste Gespräche mit der US-Regierung, den Energiebehörden auf Bundesstaatenebene, Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten aufgenommen und wird über weitere Entwicklungen berichten, sobald diese Gespräche voranschreiten.

Mit der Gründung von UR&C will UEC eine Fähigkeit schaffen, die sowohl strategisch wichtig als auch wirtschaftlich transformativ ist, indem es die inländische Uranraffinerie- und UF₆-Umwandlungskapazität erweitert und einen widerstandsfähigen amerikanischen Lieferanten für die kommenden Jahrzehnte schafft.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. Das Unternehmen treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher In-Situ-Recovery-Uranprojekte (ISR) in den Vereinigten Staaten und hochwertiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer kombinierten lizenzierten Produktionskapazität von 12,1 Millionen Pfund U3 O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen („CPPs“) ergänzt und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten versorgt. Im August 2024 wurde der ISR-Betrieb im Christensen Ranch-Projekt in Wyoming aufgenommen, wobei mit Uran beladenes Harz an die Irigaray CPP in Wyoming geliefert wurde. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochwertiger kanadischer Projekte, die durch das Weltklasse-Projekt Roughrider ergänzt wird; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U(3) O(8) ;und (3) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Lizenzgebührenunternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie geleitet, darunter in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -erschließung, -abbau und -produktion.

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren und umfassen unter anderem Aussagen zu: den Erwartungen von UEC hinsichtlich des Projekts, einschließlich seiner potenziellen Vorteile, der Konzeption, Entwicklung und Einführung des Projekts; die Marktposition von UEC nach einer erfolgreichen Einführung des Projekts; Erwartungen hinsichtlich des Engagements und der Unterstützung der US-Regierung für das Projekt; die geplante Größe und Kapazität der Anlage; die prognostizierte Nachfrage und das Angebot für UF(6)in den USA;und die prognostizierten Preise für UF(6) . Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „geht davon aus“ oder „geht nicht davon aus“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“ verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als „forward- looking statements“ (zukunftsgerichtete Aussagen) betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, darunter unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, zukünftige Mineralressourcenschätzungen, die von historischen Schätzungen abweichen können, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des Projekts oder der Programme und die daraus resultierende Verwässerung durch die Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die mit der Umwelt, Verzögerungen oder Ausfällen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten, Eigentumsstreitigkeiten oder Ansprüchen, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Änderungen der Regierungspolitik und der Unterstützung für Kernenergie sowie anderen Faktoren verbunden sind, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz der Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

