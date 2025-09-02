    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar im freien Fall – Gewinnwarnung schockt Anleger

    SMA Solar hat Anleger am Dienstag mit einer drastischen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie bricht heftig ein und fällt auf den tiefsten Stand seit Mai.

    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Ein Wechselbad der Gefühle erleben aktuell die Anleger von SMA Solar. Erst vor wenigen Tagen notierte das Papier noch nahe am höchsten Kurs seit August 2024. Am Montagabend dann die Schock-Meldung der Hessen: Der Konzern rechnet für das laufende Jahr nicht mehr mit einem positiven Ergebnis, sondern erwartet nun einen operativen Verlust (Ebitda). Die Aktie fällt am Dienstagmorgen um 25 Prozent.

    Ausschlaggebend seien Wertminderungen, Rückstellungen und die weiterhin schwache Nachfrage im Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden. Ein Börsianer sprach von einer weiteren Gewinnwarnung, Analysten wie Constantin Hesse von Jefferies betonen zudem, dass die Belastungen nicht nur 2025, sondern auch in den Folgejahren spürbar sein dürften. "SMA hatte das Risiko einer möglichen weiteren Verschlechterung in der zweiten Jahreshälfte 2025 hervorgehoben", so Hesse. Doch nach dem Abrutschen in die Verlustzone reagierten Anleger am Dienstag panisch.

    Dass die Aktie seit Jahresbeginn um bis zu zwei Drittel gestiegen war und im SDax zwischenzeitlich zu den Top-Performern zählte, wirke rückblickend wie eine Übertreibung.

    SMA Solar Technology

    -15,99 %
    -20,43 %
    -5,86 %
    -6,63 %
    -13,11 %
    -62,91 %
    -52,88 %
    -44,06 %
    -69,17 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

    Besonders das Segment Home & Business Solutions bleibt laut Experten ein Sorgenkind: Geringe Umsätze reichten nicht aus, um die Fixkosten zu decken. Zwar hat SMA bereits Sparmaßnahmen angestoßen, doch die Einschnitte sollen nun verschärft werden. Marktteilnehmer bleiben skeptisch – trotz Restrukturierung bleibe der strukturelle Druck hoch.

    Der Kursverlauf zeigt, wie fragil das Vertrauen ist: Nach dem Rekordhoch im Sommer 2023 stürzte die Aktie bis Ende 2024 um rund 90 Prozent ab. Erst im Frühjahr hatte sich eine zaghafte Erholung abgezeichnet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



