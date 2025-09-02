SMA Solar im freien Fall – Gewinnwarnung schockt Anleger

Ein Wechselbad der Gefühle erleben aktuell die Anleger von SMA Solar. Erst vor wenigen Tagen notierte das Papier noch nahe am höchsten Kurs seit August 2024. Am Montagabend dann die Schock-Meldung der Hessen: Der Konzern rechnet für das laufende Jahr nicht mehr mit einem positiven Ergebnis, sondern erwartet nun einen operativen Verlust (Ebitda). Die Aktie fällt am Dienstagmorgen um 25 Prozent.

Ausschlaggebend seien Wertminderungen, Rückstellungen und die weiterhin schwache Nachfrage im Geschäft mit Privat- und Gewerbekunden. Ein Börsianer sprach von einer weiteren Gewinnwarnung, Analysten wie Constantin Hesse von Jefferies betonen zudem, dass die Belastungen nicht nur 2025, sondern auch in den Folgejahren spürbar sein dürften. "SMA hatte das Risiko einer möglichen weiteren Verschlechterung in der zweiten Jahreshälfte 2025 hervorgehoben", so Hesse. Doch nach dem Abrutschen in die Verlustzone reagierten Anleger am Dienstag panisch.