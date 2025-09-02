    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Was ist los mit Trump? Heute erstes Statement - Gold und Silber steigen!

    Heute ist ein wichtiger Tag - denn heute wird sich herausstellen, ob US-Präsident Trump gesundheitlich so ungeschlagen ist, wie die Gerüchte besagen! Seit einer Woche ist Trump nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen

    Heute ist ein wichtiger Tag - denn heute wird sich herausstellen, ob US-Präsident Trump gesundheitlich so ungeschlagen ist, wie die Gerüchte besagen! Seit einer Woche ist Trump nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen - das Weiße Haus hingegen veröffentlicht Lebenszeichen, die jedoch nicht aktuell sind und schürt die Gerüchteküche dadurch noch weiter an. Heute um 20Uhr deutscher Zeit will Trump ein Statement abgeben - ist das eine Pressekonferenz, bei der er sich Frage der Reporter stellt, oder doch nur eine Erklärung, die veröffentlicht wird? Unterdessen ist Gold auf ein neues Allzeithoch gestiegen, Silber scheint ein Ausbruch zu gelingen..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    17,04
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.889,73€
    Basispreis
    20,99
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Webinar mit Balthasar Becker: Strategien für die Blase - und ihr Platzen!
    https://balthasar-becker.com/exklusives-webinar/

    2. Rekordhoch! Goldpreis knackt 3.500 Dollar – Silber im Höhenflug

     

    Das Video "Was ist los mit Trump? Heute erstes Statement - Gold und Silber steigen!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Was ist los mit Trump? Heute erstes Statement - Gold und Silber steigen! Heute ist ein wichtiger Tag - denn heute wird sich herausstellen, ob US-Präsident Trump gesundheitlich so ungeschlagen ist, wie die Gerüchte besagen! Seit einer Woche ist Trump nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen