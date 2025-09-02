Was ist los mit Trump? Heute erstes Statement - Gold und Silber steigen!

Heute ist ein wichtiger Tag - denn heute wird sich herausstellen, ob US-Präsident Trump gesundheitlich so ungeschlagen ist, wie die Gerüchte besagen! Seit einer Woche ist Trump nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen - das Weiße Haus hingegen veröffentlicht Lebenszeichen, die jedoch nicht aktuell sind und schürt die Gerüchteküche dadurch noch weiter an. Heute um 20Uhr deutscher Zeit will Trump ein Statement abgeben - ist das eine Pressekonferenz, bei der er sich Frage der Reporter stellt, oder doch nur eine Erklärung, die veröffentlicht wird? Unterdessen ist Gold auf ein neues Allzeithoch gestiegen, Silber scheint ein Ausbruch zu gelingen..

Hinweise aus Video: