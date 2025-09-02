Nach Gold und Silber könnte nun Platin explodieren. Platinpreis auf 2.000 USD?

Silber läuft zur Stunde ebenfalls zur Höchstform auf. Der Ausbruch über die 40 US-Dollar nimmt Form an. Nun gilt es, die 43 US-Dollar zu überwinden. Der Knoten scheint gelöst. Die 50 US-Dollar bleiben das übergeordnete Ziel für den Silberpreis.

Im Edelmetallbereich kündigen sich gewaltige Verwerfungen an. Gold bricht zunächst über die 3.430 US-Dollar aus und löst damit eine ansteigende Dreiecksformation auf. Der Anstieg des Goldpreises gewinnt an Dynamik. Sollte nun auch der Preisbereich um 3.500 US-Dollar nachhaltig überwunden werden, würde ein glatter Durchmarsch des Goldpreises auf 4.000 US-Dollar nicht überraschen .

Während Gold und Silber zur Rekordjagd blasen, tut sich Platin noch etwas schwer damit, wieder ins Laufen zu kommen. Doch das könnte sich kurzfristig ändern. Die vorherige Rallye verlangte nach einer Konsolidierung und diese könnte nun vor ihrem Ende stehen.

Gold-Platin-Ratio deutet das enorme Nachholpotenzial von Platin an

Bei der Betrachtung von Platin ist ein Blick auf die Gold-Platin-Ratio unerlässlich. Rund um die Jahrtausendwende dominierten Ratio-Werte von 0,5 bis 1. Der Platinpreis lag in dieser Phase zum Teil deutlich über dem Goldpreis. In den darauffolgenden Jahren kippte das Momentum zugunsten von Gold. Während der Goldpreis sich unter gewissen Schwankungen nach oben arbeitete, bröckelte der Platinpreis. Dieser Prozess mündete im Frühjahr dieses Jahres bei einem Ratio-Wert von 3,5. Daraufhin kühlte sich die Ratio wieder ab, was nicht zuletzt an der imposante Zwischenrallye von Platin lag, die bis in den Juli hinein zu beobachten war und Platin an die Marke von 1.500 US-Dollar führte. Aktuell notiert Gold bei knapp 3.490 US-Dollar und Platin bei 1.428 US-Dollar. Entsprechend liegt die Ratio bei etwas mehr als 2,4. Dieser Wert weist unverändert auf das große Nachholpotenzial von Platin im Vergleich zu Gold hin.

Platin im Defizit

Platin befindet sich seit geraumer Zeit in einer defizitären Phase. Daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Dieser Aspekt wurde in zurückliegenden Kommentaren ausführlich thematisiert.

Platin im Chartcheck

Nachdem sich im Juli abzeichnete, dass die 1.500 US-Dollar noch eine zu hohe Hürde darstellen und es dem Platinpreis nicht gelingen wird, sie zu überspringen, setzten Gewinnmitnahmen ein. Platin trat in eine Konsolidierung. Während dieser erwies sich der Preisbereich von 1.300 US-Dollar als zuverlässige Unterstützung. Mittlerweile bewegt sich Platin wieder über der Marke von 1.400 US-Dollar. Der zuletzt zu beobachtende Vorstoß könnte das Ende der Konsolidierung einleiten. Hierzu müssten allerdings die 1.500 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte es für Platin weit nach oben gehen. Das potenzielle Preisziel von 2.000 US-Dollar thront über allem.

Zusammengefasst – Neue Rallye in den Startlöchern

Vor dem Hintergrund ist die Wiederaufnahme der Preisrallye bei Platin zu erwarten. Sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht bietet sich Platin erhebliches Aufwärtspotenzial. Sollte es über die 1.500 US-Dollar gehen, würden die 2.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Unter die zentrale Unterstützung von 1.300 US-Dollar sollte es indes nicht mehr gehen. Die Rallye bei den großen Gold- und Silberproduzenten, wie Barrick, Newmont oder Pan American Silver, läuft bereits auf Hochtouren. Bald könnte es zur Rallye bei den großen Platinproduzenten wie Impala Platinum oder Sibanye Stillwater kommen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

