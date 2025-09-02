TransDigm Group Aktie leidet unter Verkäufen - 02.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TransDigm Group Aktie. Mit einer Performance von -6,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TransDigm Group ist ein führender Anbieter von spezialisierten Flugzeugkomponenten, bekannt für Qualität und Langlebigkeit, mit einem Fokus auf Nischenprodukte und hohe Margen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TransDigm Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,24 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TransDigm Group Aktie damit um -2,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TransDigm Group auf -5,97 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

TransDigm Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,88 % 1 Monat -15,03 % 3 Monate -10,24 % 1 Jahr -6,52 %

Informationen zur TransDigm Group Aktie

Es gibt 56 Mio. TransDigm Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,13 Mrd.EUR wert.

TransDigm Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die TransDigm Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TransDigm Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.