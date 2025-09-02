Bei dieser hochgelobten Wasserstoffaktie verkaufen Insider was das Zeug hält!

Wasserstoffwerte konnten in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Der rasant wachsende Energiebedarf von KI-Datenzentren weckt die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger, dass die Technologie eine wichtige Rolle bei der zuverlässigen Versorgung mit Elektrizität spielen könnte.

Wasserstoff-Rallye: Bloom Energy hat sie alle in den Schatten gestellt

Von der jüngsten Rallye profitierten sogar Kapitalvernichter wie Plug Power und Nel. Doch der heimliche Star war mit einem Plus von 138,4 Prozent in diesem Jahr Bloom Energy. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr konnten die Anteile sogar knapp 385 Prozent an Wert gewinnen.

Spannende Nische sorgt für großes Anleger- und Kundeninteresse

Auslöser für die Kursexplosion waren einige Vertragsabschlüsse, darunter ein Großauftrag vom Cloud-Dienstleister Oracle, sowie die Aussicht auf Profitabilität und nachhaltiges Wachstum – eine Seltenheit in der immer noch von Verlusten geplagten Branche!

Womit Bloom Energy bei Anbietern von Rechenzentren punktet, sind die Dual-Use-Brennstoffzellen des Unternehmens. Die nämlich können neben Wasserstoff auch mit Gas betrieben werden. Das gibt es in den USA in Hülle und Fülle, weswegen Erdgas zur Elektrizitätserzeugung mit den niedrigsten Gestehungskosten zählt (abgesehen von Wind- und Solarenergie).

Hohe Bewertung: Insider stoßen massenhaft Aktien ab!

Doch der steile Kursanstieg hat auch seine Schattenseiten. Zum einen ist die Unternehmensbewertung explodiert. Für das laufende Geschäftsjahr ist Bloom Energy inzwischen mit dem 105,6-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 sieht es mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 64 nicht viel besser aus.

Zum anderen nutzen zahlreiche Unternehmensvertreter den stark gestiegenen Kurs zum Ausstieg – und trennen sich von Anteilen im Wert von vielen Millionen US-Dollar. Ein Indiz dafür, dass auch Insider den fairen Wert des Unternehmens überschritten sehen.

Allein im August trennten sich hochrangige Manager, darunter CEO Sridhar, von Aktien mit einem Gesamtwert von 18 Millionen US-Dollar. Das ist die stärkste Insider-Aktivität seit vielen Monaten.

Aktie technisch stark überkauft

Auch der Blick auf den Chart zeigt, warum sich Managerinnen und Manager hier für umfangreiche Gewinnmitnahmen entschieden haben: Für die Aktie ging es in den vergangenen Monaten fast parabolisch bergauf. Dadurch ist sie inzwischen allerdings überkauft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf Tagesbasis mit 75,7 Punkten tief im Warnbereich. Auf Wochenbasis ist er mit knapp 86 Zählern sogar noch weiter fortgeschritten und nahe extremer Niveaus. Eine Korrektur wird damit nicht nur aus fundamentaler, sondern auch aus technischer Perspektive immer wahrscheinlicher.

Fazit: Gewinne mitnehmen und dem Beispiel der Insider folgen!

Wasserstoffwert Bloom Energy hat Anlegerinnen und Anlegern in diesem Jahr hohe Gewinne beschert. Doch sowohl der Chart als auch die Unternehmensbewertung deuten auf eine baldige Korrektur hin, die scharf ausfallen könnte.

Gegen diese Gefahr haben sich Unternehmensinsider bereits mit umfangreichen Verkäufen gewappnet. Wer hier investiert ist, dürfte gut beraten sein, es ihnen gleich zu tun und für einen Widereinstieg auf sehr viel günstigere Kurse zu warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bloom Energy (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 44,27EUR auf Tradegate (02. September 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!