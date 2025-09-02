Diese beiden Silber-Aktien sind jetzt noch günstig zu haben!

Die wachsende Inflations- und Rezessionsgefahr hat Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Monaten verstärkt in sichere Häfen getrieben. Davon konnte vor allem Gold profitieren, das als klassisches Absicherungsinstrument auf einen Kursgewinn von fast 40 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zurückblickt.

Doch von vielen Investoren noch unbemerkt konnte in den vergangenen Tagen Silber aus dem Schatten von Gold hervortreten und sich mit einem Plus mehr als 42 Prozent an die Spitze setzen. Diesem Trend sind ähnlich wie bei Gold viele Silber-Aktien bereits gefolgt. So liegt beispielsweise Hecla Mining gegenüber dem Stand vor einem Jahr 42,6 Prozent im Plus, bei First Majestic Silver sind es sogar 63,5 Prozent.

Diese beiden Minen-Werte wurden bislang noch übersehen

Nichtsdestotrotz gibt es auch noch Silber-Förderer, die dem branchenweiten Trend entweder kurstechnisch oder mit Blick auf die Bewertung hinterher hinken – deren Stunde aber jetzt schlagen könnte. Das gilt vor allem für Fortuna Mining und Silvercorp Metals, die gegenwärtig zu den günstigsten Titeln der Branche gehören.

Mit einem Kurszuwachs von 66,3 Prozent in den zurückliegenden 12 Monaten braucht sich Fortuna Mining vor den zuvor genannten Unternehmen nicht zu verstecken. Trotzdem bietet das Unternehmen, das sich vom Silber-Pure-Play immer stärker zu einem Goldförderer wandelt, angesichts der günstigen Bewertung weiteres Aufwärtspotenzial.

Gegenwärtig ist Fortuna Mining mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,3 bewertet. Für das kommende Geschäftsjahr wird ein Gewinnanstieg auf 0,96 US-Dollar pro Aktie erwartet, womit das KGV sogar bei nur 8,1 liegt. Das liegt um mehr als die Hälfte niedriger als der aktuelle Branchendurchschnitt von 17.

Dazu kommt eine hohe Cash-Conversion, die mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,4 ebenfalls für eine Bewertung weit unter der Vergleichsgruppe (Bewertungsabschlag hier: -42,6 Prozent) sorgt. Auch das Kurs-Buch-Verhältnis ist mit 1,58 attraktiv und deutet auf eine Unterbewertung von rund 20 Prozent hin.

Eine solch günstige Bewertung wäre nachvollziehbar, wenn das Unternehmen hohe Schulden oder Projekte in schwierigen Lagen hätte. Das ist angesichts eines Nettovermögens von 178,0 Millionen US-Dollar (bei einer Börsenbewertung von ca. 2,4 Milliarden US-Dollar) aber nicht der Fall. Dazu kommen Minen an der Elfenbeinküste, in Argentinien und Peru – drei Länder mit insgesamt stabilen politischen Verhältnissen. Auch die Gestehungskosten liegen im Branchenmittel und rechtfertigen derart hohe Bewertungsabschläge nicht. Die Aktie ist daher ein klarer Kauf!

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3, einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,8 und einem Kurs-Buch-Verhältnis von nur 1,45 ist Silvercorp Metals wie Fortuna Mining ein Value-Schnäppchen, das mit Vielfachen deutlich unter dem Branchenmittel gehandelt wird.

Hier ist der Bewertungsabschlag aber etwas nachvollziehbarer: Das ebenfalls in Kanada beheimatete Unternehmen betreibt bislang Minen ausschließlich in der Volksrepublik China. Hier liegt also ein gewisses politisches Risiko vor. Silvercorp Metals ist jedoch im Begriff, sein geographisches Risiko zu diversifizieren und seinen geographischen Fußabdruck zu vergrößern.

Bereits im Aufbau befindlich ist mit El Domo ein Kupfer-Gold-Projekt in Ecuador. Damit verbreitet das Unternehmen auch sein Produktportfolio. Mit Condor befindet sich in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru außerdem ein weiteres Projekt in der Explorationsphase. Noch im Genehmigungsverfahren steckt mit der BYP Mine in Hunan außerdem ein weiteres Projekt in China. Silvercorp Metals verfügt also vor allem über eine starke Pipeline.

Aber auch das operative Geschäft braucht sich mit einem Erlös von 308,1 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 54,4 Millionen US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten nicht zu verstecken. Die Jahre zuvor waren von vergleichbaren Erfolgen geprägt, sodass der Konzern wie Fortuna Mining schuldenfrei ist und sogar über ein Nettovermögen von 265,5 Millionen US-Dollar verfügt, was einem Viertel des Börsenwertes von 1,06 Milliarden US-Dollar entspricht.

Hier besteht nach einem Kursplus von 22,2 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr also ebenfalls gewaltiges Auf- und Nachholpotenzial. Den Startschuss hierfür könnte ein charttechnischer Ausbruch über die Marke von 5,00 US-Dollar liefern.

Fazit: Hier ist der Zug noch nicht abgefahren

Neben Gold und Silber waren in den vergangenen Monaten auch die Aktien entsprechender Förderer stark gefragt. Noch gibt es innerhalb der Branche aber Nachzügler, die Anlegerinnen und Anleger Aufholeffekte bescheren könnten.

Die gegenwärtig größten Bewertungsabschläge liegen bei Fortuna Mining und Silvercorp Metals vor, die über finanziell kerngesunde Bilanzen, spannende Minen-Projekte und starke Aufwärtschancen verfügen. Wer den Zug bei Edelmetallen bislang verpasst hat, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,95 $ , was einem Rückgang von -10,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer