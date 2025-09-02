Nicht Nvidia: Dieses 'Aktienmonster' erzielte +444.868 Prozent in 30 Jahren!

An der Spitze steht dabei eine Aktie, die nur wenigen bekannt sein dürfte: Monster Beverage . Seit dem Börsengang im Jahr 1995 legte die Aktie des Herstellers von Energy Drinks um unglaubliche +444.868 Prozent zu. Aus 10.000 US-Dollar wären heute mehr als 44 Millionen geworden – eine Entwicklung, die selbst Tech-Giganten alt aussehen lässt.

Wer in den 1990er-Jahren die richtigen Aktien gekauft und bis heute gehalten hat, konnte ein riesiges Vermögen anhäufen. Eine aktuelle Auswertung des Marktstrategen Charlie Bilello zeigt, welche Titel seit Mitte der 1990er-Jahre den größten Wertzuwachs erzielt haben.

Ebenfalls ganz vorne: Nvidia. Der Chipspezialist profitierte massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Gaming. Wer 1999 eingestiegen ist, kann heute eine Wertsteigerung von +372.227 Prozent verzeichnen.

Auch Amazon darf in diesem Ranking nicht fehlen. Aus einer kleinen Online-Buchhandlung wurde in knapp drei Jahrzehnten ein 2,4 Billionen US-Dollar schwerer Konzern. Das Resultat: ein Kursplus von +273.347 Prozent.

Den vierten Platz belegt Axon Enterprise (ehemals Taser), das mit Bodycams, Drohnen und Software für Polizei und Militär Milliarden verdient. Auf dem fünften Platz befindet sich Netflix, das vom DVD-Versand zum Streaming-Giganten mit über 300 Millionen Abonnenten aufgestiegen ist und seinen Investoren seit 2002 einen Gewinn von über 112.000 Prozent eingebracht hat.

Weitere Top-Performer sind Texas Pacific Land, einer der größten privaten Landbesitzer in Texas, NVR als Immobilienentwickler sowie Apple. Das Unternehmen revolutionierte nicht nur die Tech-Welt mit iPhone und Services, sondern machte Anleger um +64.587 Prozent reicher.

Die Liste hält auch Überraschungen bereit: Ross Stores, ein klassischer Modehändler, konnte sich trotz des Drucks durch den E-Commerce-Riesen Amazon behaupten und eine Rendite von +55.345 Prozent erzielen. Abgerundet wird das Ranking von Pool Corp., dem weltgrößten Poolausrüster, mit +45.990 Prozent.

Die Beispiele zeigen: Geduld und langfristiges Investieren schlagen kurzfristige Spekulationen. Auch wenn vergangene Erfolge keine Garantie für die Zukunft sind, kann die Investition in innovative Geschäftsmodelle, starke Marken und Wachstumsmärkte die Basis für den nächsten großen Börsenerfolg legen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



