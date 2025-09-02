Gemeinsam für mehr ID-Power im deutschen Werbemarkt / Ad Alliance und Utiq starten strategische Partnerschaft für zukunftsfähige Zielgruppenansprache

Köln (ots) - Sichere und datenschutzkonforme ID-basierte Nutzerkennung statt

Cookie-Lotterie: Mit der neuen Partnerschaft zwischen Ad Alliance und der

europäischen Telko-gestützten Identifier-Lösung Utiq setzen beide Unternehmen

ein klares Zeichen für die Zukunft digitaler Zielgruppenansprache in

Deutschland.



Starker Start in Premium-Umfeldern





Die Umsetzung der Kooperation hat schon begonnen und wächst in den nächstenMonaten Schritt für Schritt weiter: Seit kurzem ist die Utiq-Lösung bereits aufden mobil genutzten Webseiten von NTV, RTL und STERN live. Damit sind bereitsjetzt über 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer über eine datenschutzkonforme,stabile digitale Kennung adressierbar. In den kommenden Monaten werden weiteredigitale Angebote von RTL Deutschland hinzukommen.Von Reichweite zur RelevanzDie digitale ID-Lösung via Utiq wird in den proprietären Data Stack der AdAlliance integriert, um Targetingprofile und den Ad Alliance-eigenen CrossDevice Graph zu stärken und so eine geräte- und gattungsübergreifendeAusspielung von Kampagnen zu ermöglichen. Mit Utiq können Endgeräte innerhalbeines Haushaltes besser und verlässlicher zugeordnet werden. Zum anderen ist derUtiq-Identifier in die programmatische Werbekette integrierbar, so dassWerbetreibende in unterstützenden DSPs/SSPs auf diese ID-Lösung zugreifen undeffizient einkaufen können.Ad Alliance setzt mit der Integration von Utiq den nächsten Schritt ihrerkonvergenten Datenstrategie um und ergänzt mit Utiq die verlässlichen Grundlagenfür gezieltes, datensicheres Targeting im offenen Web. Werbekunden profitierensomit von einer stabilen Ansprache relevanter Zielgruppen, konsistenten Profilenüber Geräte und Umfelder hinweg und einer besseren Kampagnensteuerung - auchohne Cookies. Das sorgt für höhere Wirkung, messbare Ergebnisse und mehrPlanungssicherheit in einer sich wandelnden Digitalwelt."Mit Utiq stärken wir unsere Datenstrategie um eine weitere europäische Lösung,die für klare Datenschutzprinzipien steht. So bauen wir eine stabile Brückezwischen Reichweite, Präzision und Datenschutz - unabhängig vonThird-Party-Cookies oder geschlossenen Plattformen, sondern mit einer Lösung,die unseren Werbekunden Planungssicherheit und nachhaltige Wirkung gibt",erklärt Martin Hoberg , Chief Tech Officer, Ad Alliance.Norman Wagner , Managing Director Utiq DACH: "Werbungtreibende fordern zu RechtTransparenz, Sicherheit und Planungssicherheit im Open Web. Mit derPartnerschaft zwischen Ad Alliance und Utiq schaffen wir genau das: einestabile, datenschutzkonforme ID-Lösung, die Reichweite mit Relevanz verbindet.