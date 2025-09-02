Gemeinsam für mehr ID-Power im deutschen Werbemarkt / Ad Alliance und Utiq starten strategische Partnerschaft für zukunftsfähige Zielgruppenansprache
Köln (ots) - Sichere und datenschutzkonforme ID-basierte Nutzerkennung statt
Cookie-Lotterie: Mit der neuen Partnerschaft zwischen Ad Alliance und der
europäischen Telko-gestützten Identifier-Lösung Utiq setzen beide Unternehmen
ein klares Zeichen für die Zukunft digitaler Zielgruppenansprache in
Deutschland.
Starker Start in Premium-Umfeldern
Starker Start in Premium-Umfeldern
Die Umsetzung der Kooperation hat schon begonnen und wächst in den nächsten
Monaten Schritt für Schritt weiter: Seit kurzem ist die Utiq-Lösung bereits auf
den mobil genutzten Webseiten von NTV, RTL und STERN live. Damit sind bereits
jetzt über 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer über eine datenschutzkonforme,
stabile digitale Kennung adressierbar. In den kommenden Monaten werden weitere
digitale Angebote von RTL Deutschland hinzukommen.
Von Reichweite zur Relevanz
Die digitale ID-Lösung via Utiq wird in den proprietären Data Stack der Ad
Alliance integriert, um Targetingprofile und den Ad Alliance-eigenen Cross
Device Graph zu stärken und so eine geräte- und gattungsübergreifende
Ausspielung von Kampagnen zu ermöglichen. Mit Utiq können Endgeräte innerhalb
eines Haushaltes besser und verlässlicher zugeordnet werden. Zum anderen ist der
Utiq-Identifier in die programmatische Werbekette integrierbar, so dass
Werbetreibende in unterstützenden DSPs/SSPs auf diese ID-Lösung zugreifen und
effizient einkaufen können.
Ad Alliance setzt mit der Integration von Utiq den nächsten Schritt ihrer
konvergenten Datenstrategie um und ergänzt mit Utiq die verlässlichen Grundlagen
für gezieltes, datensicheres Targeting im offenen Web. Werbekunden profitieren
somit von einer stabilen Ansprache relevanter Zielgruppen, konsistenten Profilen
über Geräte und Umfelder hinweg und einer besseren Kampagnensteuerung - auch
ohne Cookies. Das sorgt für höhere Wirkung, messbare Ergebnisse und mehr
Planungssicherheit in einer sich wandelnden Digitalwelt.
"Mit Utiq stärken wir unsere Datenstrategie um eine weitere europäische Lösung,
die für klare Datenschutzprinzipien steht. So bauen wir eine stabile Brücke
zwischen Reichweite, Präzision und Datenschutz - unabhängig von
Third-Party-Cookies oder geschlossenen Plattformen, sondern mit einer Lösung,
die unseren Werbekunden Planungssicherheit und nachhaltige Wirkung gibt",
erklärt Martin Hoberg , Chief Tech Officer, Ad Alliance.
Norman Wagner , Managing Director Utiq DACH: "Werbungtreibende fordern zu Recht
Transparenz, Sicherheit und Planungssicherheit im Open Web. Mit der
Partnerschaft zwischen Ad Alliance und Utiq schaffen wir genau das: eine
stabile, datenschutzkonforme ID-Lösung, die Reichweite mit Relevanz verbindet.
