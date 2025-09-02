    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Gemeinsam für mehr ID-Power im deutschen Werbemarkt / Ad Alliance und Utiq starten strategische Partnerschaft für zukunftsfähige Zielgruppenansprache

    Köln (ots) - Sichere und datenschutzkonforme ID-basierte Nutzerkennung statt
    Cookie-Lotterie: Mit der neuen Partnerschaft zwischen Ad Alliance und der
    europäischen Telko-gestützten Identifier-Lösung Utiq setzen beide Unternehmen
    ein klares Zeichen für die Zukunft digitaler Zielgruppenansprache in
    Deutschland.

    Starker Start in Premium-Umfeldern

    Die Umsetzung der Kooperation hat schon begonnen und wächst in den nächsten
    Monaten Schritt für Schritt weiter: Seit kurzem ist die Utiq-Lösung bereits auf
    den mobil genutzten Webseiten von NTV, RTL und STERN live. Damit sind bereits
    jetzt über 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer über eine datenschutzkonforme,
    stabile digitale Kennung adressierbar. In den kommenden Monaten werden weitere
    digitale Angebote von RTL Deutschland hinzukommen.

    Von Reichweite zur Relevanz

    Die digitale ID-Lösung via Utiq wird in den proprietären Data Stack der Ad
    Alliance integriert, um Targetingprofile und den Ad Alliance-eigenen Cross
    Device Graph zu stärken und so eine geräte- und gattungsübergreifende
    Ausspielung von Kampagnen zu ermöglichen. Mit Utiq können Endgeräte innerhalb
    eines Haushaltes besser und verlässlicher zugeordnet werden. Zum anderen ist der
    Utiq-Identifier in die programmatische Werbekette integrierbar, so dass
    Werbetreibende in unterstützenden DSPs/SSPs auf diese ID-Lösung zugreifen und
    effizient einkaufen können.

    Ad Alliance setzt mit der Integration von Utiq den nächsten Schritt ihrer
    konvergenten Datenstrategie um und ergänzt mit Utiq die verlässlichen Grundlagen
    für gezieltes, datensicheres Targeting im offenen Web. Werbekunden profitieren
    somit von einer stabilen Ansprache relevanter Zielgruppen, konsistenten Profilen
    über Geräte und Umfelder hinweg und einer besseren Kampagnensteuerung - auch
    ohne Cookies. Das sorgt für höhere Wirkung, messbare Ergebnisse und mehr
    Planungssicherheit in einer sich wandelnden Digitalwelt.

    "Mit Utiq stärken wir unsere Datenstrategie um eine weitere europäische Lösung,
    die für klare Datenschutzprinzipien steht. So bauen wir eine stabile Brücke
    zwischen Reichweite, Präzision und Datenschutz - unabhängig von
    Third-Party-Cookies oder geschlossenen Plattformen, sondern mit einer Lösung,
    die unseren Werbekunden Planungssicherheit und nachhaltige Wirkung gibt",
    erklärt Martin Hoberg , Chief Tech Officer, Ad Alliance.

    Norman Wagner , Managing Director Utiq DACH: "Werbungtreibende fordern zu Recht
    Transparenz, Sicherheit und Planungssicherheit im Open Web. Mit der
    Partnerschaft zwischen Ad Alliance und Utiq schaffen wir genau das: eine
    stabile, datenschutzkonforme ID-Lösung, die Reichweite mit Relevanz verbindet.
